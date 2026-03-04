Sự thật bất ngờ về việc Ronaldo rời Saudi Arabia 04/03/2026 12:21

Trước thông tin Ronaldo rời Saudi Arabia, CLB Al Nassr xác nhận siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn ở đây. Tin đồn về việc Cristiano Ronaldo rời Saudi Arabia xuất hiện sau khi máy bay riêng của anh được nhìn thấy hạ cánh xuống Madrid (Tây Ban Nha) vào thứ Hai (giờ quốc tế), trong bối cảnh trận đấu tiếp theo của Al Nassr bị hoãn.

Al Nassr vừa đăng tải một thông tin cập nhật dường như xác nhận rằng Cristiano Ronaldo vẫn đang ở Saudi Arabia. Máy bay riêng hạng sang của CR7 đã rời Riyadh, nơi đặt trụ sở CLB của anh, vào thứ Hai và hạ cánh xuống Madrid vào khoảng gần 1 giờ sáng hôm sau.

Cũng vào đêm đó, máy bay không người lái đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang ngày thứ tư sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Do đó, trận đấu tiếp theo của Al Nassr vào thứ Tư đã bị hoãn lại.

Chiếc máy bay riêng trị giá 61 triệu bảng Anh của Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM GEORGINA

Cristiano Ronaldo, 41 tuổi, và các đồng đội dự kiến ​​sẽ đối đầu với đội bóng Al Wasl của Dubai ở tứ kết Champions League 2 châu Á. Sau đó, có thông tin cho rằng chiếc máy bay riêng của cầu thủ người Bồ Đào Nha - mà anh đã mua với giá "khủng" 61 triệu bảng - đã rời Saudi Arabia, làm dấy lên suy đoán rằng chính Ronaldo đã bỏ trốn khỏi khu vực này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Nhưng có vẻ như cựu siêu sao của Manchester United vẫn đang ở Saudi Arabia. Chiều thứ Ba (3-3, giờ quốc tế), Al Nassr đã chia sẻ hình ảnh các cầu thủ của họ, bao gồm cả Cristiano Ronaldo, đang tập luyện, gián tiếp xác nhận siêu sao người Bồ Đào Nha không đi đâu cả.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã thi đấu 81 phút và đá hỏng một quả phạt đền trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha trên sân khách ở giải Saudi Pro League vào cuối tuần trước. Ronaldo được nhìn thấy đang sử dụng túi chườm đá sau khi rời sân và Al Nassr hiện đã công bố báo cáo y tế, xác nhận Ronaldo bị chấn thương gân kheo.

"Cristiano Ronaldo được chẩn đoán bị chấn thương gân kheo sau trận đấu gần nhất với Al Fayha", Al Nassr cho biết, "Anh ấy đã bắt đầu chương trình phục hồi chức năng và sẽ được theo dõi hàng ngày".

Tất cả các trận đấu thuộc giải Saudi Pro League tuần này hiện vẫn dự kiến ​​diễn ra theo kế hoạch, trong đó Al Nassr sẽ tiếp đón Neom vào thứ Bảy tuần này. Nhưng các sự kiện thể thao khác tại Trung Đông đã bị ảnh hưởng.

Al Nassr tung hình ảnh Ronaldo tập luyện vào đêm muộn 3-3 (giờ Saudi Arabia). ẢNH: AL NASSR

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một quốc gia khác mà Iran đã nhắm mục tiêu, các tay vợt tham gia giải quần vợt ATP Challenger đã buộc phải sơ tán khỏi sân sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đó. ATP sau đó thông báo trận đấu đã bị tạm dừng.

Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Iran đã gây chú ý khi từ chối hát quốc ca trong trận đấu với Hàn Quốc tại Úc tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 hôm thứ Hai. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác nhận rằng đại sứ quán của họ tại Mỹ ở Riyadh đã bị tấn công bởi hai máy bay không người lái của Iran. Họ cho biết vụ tấn công chỉ gây ra "một đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể cho tòa nhà".