So sánh 5 trận tiếp theo của MU với Aston Villa, Chelsea và Liverpool 03/03/2026 07:01

(PLO)- So sánh 5 trận tiếp theo của MU với Aston Villa, Chelsea và Liverpool tại Premier League trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đã lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Premier League trên sân nhà Old Trafford để củng cố vị trí trong tốp 4, tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa tới. 5 trận tiếp theo của MU tại Premier League là rất quan trọng trong cuộc đua kịch tính với Aston Villa, Chelsea và Liverpool, những đội đang bám đuổi "quỷ đỏ" rất sát sao.

Sau chiến thắng trước Crystal Palace, Manchester United và Michael Carrick giờ đây có thể tập trung vào năm trận đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh. Crystal Palace đã vươn lên dẫn trước 1-0 chỉ sau bốn phút khi Maxence Lacroix đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, và đội bóng của Oliver Glasner hoàn toàn xứng đáng với lợi thế dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, Lacroix từ người hùng trở thành tội đồ khi hậu vệ của Crystal Palace này phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm ngay trước phút thứ 60 và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bruno Fernandes bước lên thực hiện quả phạt đền ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU. Đội bóng của Carrick hoàn tất màn lội ngược dòng khi Bruno Fernandes chuyển sang kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko, tung ra đường chuyền tuyệt vời cho cầu thủ người Slovenia đánh đầu vào lưới Crystal Palace ấn định chiến thắng 2-1.

5 trận tiếp theo của MU là rất quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United đã giữ vững tỷ số để giành chiến thắng và kéo dài chuỗi trận bất bại 7 trận dưới thời HLV tạm quyền Carrick, leo lên vị trí thứ ba Premier League với 51 điểm, nhờ hiệu số bàn thắng bại so với Aston Villa.

Dưới đây, cùng so sánh năm trận đấu tiếp theo của Manchester United so với các đối thủ tại Premier League trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Manchester United - Hạng 3 (51 điểm)

Newcastle United (sân khách) - Thứ Tư, ngày 4-3 (giờ Anh)

Aston Villa (sân nhà) - Chủ nhật, ngày 15-3

Bournemouth (sân khách) - Thứ Sáu, ngày 20-3

Leeds United (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 11-4

Chelsea (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 18-4

2. Aston Villa - Hạng 4 (51 điểm)

Chelsea (sân nhà) - Thứ Tư, ngày 4-3

Manchester United (sân khách) - Chủ nhật, ngày 15-3

West Ham (sân nhà) - Chủ nhật, ngày 22-3

Nottingham Forest (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 11-4

Sunderland (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 18-4

3. Liverpool - Hạng 5 (48 điểm)

Wolves (sân khách) - Thứ Ba, ngày 3-3

Tottenham (sân nhà) - Chủ nhật, ngày 15-3

Brighton and Hove Albion (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 21-3

Fulham (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 12-4

Everton (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 18-4

4. Chelsea - Hạng 6 (45 điểm)

Aston Villa (sân khách) - Thứ Tư, ngày 4-3

Newcastle United (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 14-3

Everton (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 21-3

Manchester City (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 11-4

Manchester United (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 18-4