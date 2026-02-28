MU mở toang cửa vào tốp 3 sau gần 3 năm chờ đợi 28/02/2026 15:38

(PLO)- Cánh cửa vào top 3 Premier League bất ngờ rộng mở với MU sau khi Aston Villa gây thất vọng lớn ở vòng 28.

Ở lượt đấu sớm, thầy trò Unai Emery thúc thủ 0-2 trước Wolverhampton Wanderers trên sân Molineux, tạo bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua nhóm đầu, với cơ hội lớn cho MU thay đổi số phận.

Wolves định đoạt trận đấu bằng hai khoảnh khắc sắc bén. Joao Gomes khai thông bế tắc ở phút 61 bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, trước khi Rodrigo Gomes ấn định chiến thắng ở phút 90+8 sau tình huống phản công nhanh. Thất bại này khiến Aston Villa đối mặt nguy cơ đánh mất vị trí thứ ba, khi Manchester United đang bám sát phía sau.

Thầy trò HLV Carrick có nhiều cơ hội thay đổi số phận sau 3 năm. Ảnh: EPA.

Ở vòng đấu kế tiếp, “Quỷ đỏ” chạm trán Crystal Palace. Nếu giành trọn ba điểm, đội chủ sân Old Trafford sẽ vượt Villa để chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đây là cột mốc đặc biệt, bởi lần gần nhất MU đứng ở vị trí này đã cách đây 1.008 ngày, tức 2 năm, 9 tháng và 4 ngày. Khi ấy, họ khép lại mùa giải 2022-2023 bằng chiến thắng 2-1 trước Fulham ngày 28-5-2023.

Sau giai đoạn đó, phong độ của Man United lao dốc mạnh. Mùa 2023-2024, đội bóng thành Manchester thậm chí không thể chen chân vào tốp 4. Sang mùa 2024-2025, tình hình còn ảm đạm hơn khi vị trí cao nhất họ từng nắm giữ chỉ là thứ bảy, có thời điểm rơi xuống nhóm nguy hiểm và đối diện nguy cơ trụ hạng.

Tốp 3 Premier League trong tầm tay Bruno Fernandes và đồng đội MU. Ảnh: EPA.

Mọi thứ chỉ thực sự khởi sắc kể từ khi Michael Carrick tạm quyền thay Ruben Amorim. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ người Anh, MU bất bại trong sáu trận gần nhất với năm chiến thắng và một trận hòa. Bruno Fernandes cùng các đồng đội dần lấy lại sự tự tin, leo từ vị trí thứ bảy lên thứ tư và giữ vững thứ hạng này suốt năm tuần qua.

Giờ đây, trước cú sảy chân của Aston Villa, thầy trò Carrick đứng trước cơ hội vàng để tái lập vị thế trong nhóm ba đội mạnh nhất nước Anh, điều từng tưởng như rất xa vời cách đây không lâu.