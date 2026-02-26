Hành động khác lạ của Ronaldo sau khi có bàn thắng thứ 965 26/02/2026 11:35

(PLO)- Cristiano Ronaldo lại khiến người hâm mộ xôn xao sau khi ghi bàn thắng thứ 965 trong sự nghiệp nhưng lại bỏ qua một thói quen.

Trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước Al Najma, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền ngay phút thứ 7 bằng một cú sút lạnh lùng, qua đó nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên con số 965. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ lại là màn ăn mừng hoàn toàn khác lạ của anh.

Thay vì bật cao và hô vang “siu” như hình ảnh quen thuộc suốt hơn một thập kỷ qua, Ronaldo chạy về phía cột cờ góc rồi thực hiện cú xoay người 180 độ. Anh giơ tay phải lên cao và liên tiếp vẩy cổ tay ba lần. Nhiều người thoạt đầu chưa hiểu ý nghĩa của động tác này, nhưng cộng đồng mạng nhanh chóng liên tưởng đến một pha úp rổ trong bóng rổ.

Ronaldo không ăn mừng bằng động tác "siu" quen thuộc. Ảnh: EPA.

Quan sát kỹ, cử chỉ của CR7 quả thật giống động tác đưa bóng vào rổ bằng một cú dứt điểm mạnh mẽ. Dù vậy, tiền đạo 41 tuổi không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Chính sự im lặng ấy càng làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Một số ý kiến cho rằng màn ăn mừng này có thể liên quan đến phát biểu gần đây của Ruben Neves bên phía Al Ahli. Tiền vệ này từng ám chỉ rằng có cầu thủ đang “chơi bóng rổ” tại Saudi Pro League, ngầm nói về tình huống dùng tay chơi bóng nhưng không bị thổi phạt.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha mạnh mẽ ở tuổi 41. Ảnh: EPA.

Al Ahli hiện là đối thủ bám đuổi quyết liệt nhất của Al Nassr trên bảng xếp hạng. Sau vòng đấu vừa qua, đội bóng của Ronaldo đã chiếm lại ngôi đầu với khoảng cách hai điểm nhiều hơn Al Ahli, trong khi Al Hilal đứng thứ ba và kém ba điểm. Cuộc đua vô địch vẫn còn rất căng thẳng khi mùa giải còn 11 vòng nữa mới khép lại.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Anh đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, đồng thời nuôi tham vọng góp mặt tại World Cup 2026. Với phong độ hiện tại, mục tiêu ấy không hề xa vời.