5 trận đấu tiếp theo của MU, Chelsea và Liverpool trong cuộc đua căng thẳng 25/02/2026 07:29

(PLO)- So sánh 5 trận đấu tiếp theo của MU, Chelsea, Liverpool và Aston Villa tại Premier League trong cuộc đua giành vé dự Champions League vô cùng căng thẳng và kịch tính.

MU đang dẫn đầu cuộc đua giành suất tham dự Champions League, vượt qua Chelsea và Liverpool, sau khi đội bóng của Michael Carrick đánh bại Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League vào hôm qua 24-2. 5 trận tiếp theo của MU có thể định đoạt suất dự Champions League mùa giải tới của họ.

Manchester United đã nới rộng khoảng cách với cả Liverpool và Chelsea lên 3 điểm sau chiến thắng trên sân khách trước Everton để giữ vững vị trí thứ 4 Premier League, cùng 1 suất dự Champions League mùa tới. Benjamin Sesko một lần nữa trở thành người hùng khi vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn thắng quan trọng ở phút 71 với pha dứt điểm điềm tĩnh đánh bại thủ môn Jordan Pickford.

Việc giành trọn 3 điểm tại sân Hill Dickinson của Manchester United trở nên quan trọng hơn sau kết quả cuối tuần của các đối thủ trong Top 6 Premier League. Vào cuối tuần trước, Chelsea (đang xếp thứ 5) và Aston Villa (xếp thứ ba) đều đánh mất điểm trên sân nhà trước Burnley và Leeds United khi cả hai cùng hòa 1-1.

Sesko vừa đem về 3 điểm cho MU trước Everton. ẢNH: MIRROR/GETTY

24 giờ sau đó, Liverpool (xếp thứ sáu) có bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng để thắng Nottingham Forest 1-0 để san bằng điểm số với MU trước trận đấu vòng 27. Tuy nhiên, chiến thắng thứ năm trong sáu trận của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick đã khiến khoảng cách điểm số giữa hai đội trở lại là 3 điểm.

Hiện chỉ còn sáu điểm cách biệt giữa bốn đội đang cạnh tranh để cùng Arsenal và Man City lọt vào top 5 Premier League, và các trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn. Một lợi thế cho MU là cả ba đội mà họ đang cạnh tranh đều sắp bước vào các trận đấu ở đấu trường châu Âu, trong khi "quỷ đỏ" không phải ra sân.

Với tất cả những điều đó, Mirror Football sẽ điểm qua lịch thi đấu 5 trận sắp tới tại Premier League của Manchester United, Aston Villa, Liverpool và Chelsea trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới

Manchester United (thứ tư, 48 điểm)

Crystal Palace (sân nhà) - Ngày 1-3 (giờ Anh)

Newcastle (sân khách) - Ngày 4-3

Aston Villa (sân nhà) - Ngày 15-3

Bournemouth (sân khách) - Ngày 20-3

Leeds United (sân nhà) - Ngày 11-4

Trong 5 trận đấu tiếp theo của MU, có cuộc đối đầu trực tiếp với Aston Villa tại Old Trafford. ẢNH: AMA

2. Aston Villa (xếp thứ 3, 51 điểm)

Wolves (sân khách) - 27-2

Chelsea (sân nhà) - Ngày 4-3

Manchester United (sân khách) - Ngày 15-3

West Ham (sân nhà) - Ngày 22-3

Nottingham Forest (sân khách) - Ngày 11-4

3. Chelsea (xếp thứ 5, 45 điểm)

Arsenal (sân khách) - ngày 1-3

Aston Villa (sân khách) - Ngày 4-3

Newcastle (Sân nhà) - Ngày 14-3

Everton (sân khách) - Ngày 21-3

Man City (sân nhà) - Ngày 11-4

4. Liverpool (xếp thứ 6, 45 điểm)

West Ham (sân nhà) - Ngày 28-2

Wolves (sân khách) - Ngày 3-3

Tottenham (sân nhà) – 14-3

Brighton (sân khách) - Ngày 21-3

Fulham (sân nhà) - Ngày 11-4