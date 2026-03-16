Sao trẻ 16 tuổi của MU trở thành triệu phú 16/03/2026 06:59

(PLO)- Một ngôi sao trẻ mới 16 tuổi của MU sẽ trở thành triệu phú trong năm nay nhờ hợp đồng mới.

Theo một chuyên gia trong ngành, quyết định nghề nghiệp độc đáo của con trai huyền thoại của MU Wayne Rooney là Kai Rooney có thể mang lại lợi nhuận tài chính đáng cho cầu thủ trẻ mới 16 tuổi này.

Kai Rooney có thể sắp nhận được khoản tiền khổng lồ lên tới 3 triệu bảng Anh sau khi cầu thủ trẻ của Manchester United này ký hợp đồng với một công ty quản lý. Đó là nhận định của Giáo sư Jonathan Shalit, chủ tịch công ty quản lý tài năng InterTalent, người tin rằng cầu thủ 16 tuổi Kai Rooney sẽ trở thành triệu phú sau khi đạt được thỏa thuận với Triple S Sports Management vào đầu tuần này.

Kai Rooney là con trai cả của huyền thoại MU Wayne Rooney. Kai hiện đang được đại diện bởi cùng một công ty mà người cha nổi tiếng của anh từng ký hợp đồng, thuộc sở hữu của Paul Stretford, người đại diện lâu năm của Wayne Rooney.

Kai Rooney trong màu áo đội trẻ MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Thông báo về việc ký hợp đồng với Kai Rooney được đưa ra trên Instagram với một bài đăng có nội dung: "Rất vui mừng thông báo về việc ký hợp đồng với @kairooney.10 cho Triple S Sports! Chúng tôi rất hào hứng được bắt đầu làm việc với tiền đạo của Manchester United khi anh ấy tiếp tục hành trình của mình trong sự nghiệp bóng đá. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón anh ấy. Chào mừng đến với đội, Kai!".

Kai Rooney, người thi đấu cho đội U-18 của MU. Theo Giáo sư Jonathan Shalit, người từng làm việc với các huyền thoại âm nhạc Sting và Cher, bước tiến mới nhất trong sự nghiệp của chàng thiếu niên này sẽ mang lại những phần thưởng tài chính đáng kể.

Giáo sư Jonathan Shalit nói với tờ MEN: "Kai Rooney đã đáp ứng được rất nhiều tiêu chí, vì vậy tôi cho rằng trong năm tới, cậu ấy có thể kiếm được khoảng 2-3 triệu bảng Anh. Tôi nghĩ vì tên cậu ấy là Rooney, cậu ấy sẽ có hàng triệu người hâm mộ ngay lập tức.

Và rõ ràng, Kai Rooney đang chơi cho một trong những CLB tốt nhất thế giới (MU). Vì vậy, việc xuất thân từ gia đình có truyền thống bóng đá và chơi cho những CLB hàng đầu thế giới mang lại cho cậu ấy giá trị tức thì mà một cầu thủ trẻ bình thường sẽ không có được".

Kai Rooney và người cha huyền thoại Wayne Rooney. ẢNH: MIRROR/GETTY

Giáo sư Shalit khẳng định Kai Rooney có thể dễ dàng nhận được các hợp đồng quảng cáo và cho rằng việc cha anh là Wayne Rooney chuyển sang làm bình luận viên và mẹ của Kai là Coleen nổi lên trong show truyền hình thực tế có thể nâng cao hình ảnh thương mại của con trai họ.

"Kai Rooney hoàn toàn có thể nhanh chóng quảng cáo cho các thương hiệu thể thao và phong cách sống vì cậu ấy là một thiếu niên rất năng động, tràn đầy năng lượng, lại còn mang cái tên Rooney vẫn còn rất quan trọng", ông Shalit tiếp tục.

"Cha của Kai đang tái định hình bản thân một cách xuất sắc với vai trò bình luận viên truyền hình, mẹ của Kai rất được yêu mến và Kai có tài năng, cậu ấy sẽ không chơi cho Manchester United chỉ vì cái họ Rooney của mình, mà là vì tài năng của cậu ấy".

Kai Rooney đang là tài năng sáng giá trong đội trẻ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù vị trí ưa thích của Kai Rooney là tiền vệ cánh phải, anh đã nối gót cha mình trong việc ghi bàn. Cầu thủ trẻ này đã lập cú đúp trong chiến thắng 6-2 của MU trước Norwich ở bán kết Cúp Ngoại hạng Anh dành cho đội U-16 trước khi được đôn lên đội U-18.

Kai Rooney đã có 5 lần ra sân ở cấp độ này - mỗi lần đều vào sân từ băng ghế dự bị - và chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 91 phút thi đấu. Kai Rooney được ra sân 28 phút trong trận thắng 5-2 của U-18 MU trước U-18 Nottingham Forest vào tuần trước.