Ngôi sao Arsenal phá kỷ lục lịch sử Premier League: Thật là không bình thường 15/03/2026 12:35

Max Dowman đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Premier League sau pha lập công muộn đầy kịch tính vào lưới Everton, giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà Emirates. Ngôi sao trẻ 16 tuổi này được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn tại "pháo thủ" thành London sau khi nổi lên như một trong những tài năng triển vọng nhất của CLB trong nhiều năm qua.

Dowman đã nhanh chóng trở thành một phần của đội hình chính dưới thời HLV Mikel Arteta mùa này sau khi ra sân 7 lần ở tất cả các giải đấu. Và anh đã thể hiện tiềm năng to lớn của mình bằng cách ghi bàn thắng muộn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Everton.

Cầu thủ trẻ này đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi bóng bật ra, dẫn bóng và dứt điểm vào lưới trống sau khi thủ môn Jordan Pickford của Everton dâng cao tham gia quả phạt góc ở những phút cuối trận, thời điểm Everton bị dẫn 0-1 sau bàn thua ở phút 89. Bàn thắng của Dowman đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên băng ghế dự bị và trên khán đài khi các đồng đội lao ra đón anh ở góc sân.

Max Dowman ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton. ẢNH: EPA

Hiện tại, Arsenal có thể nói là đã nắm chắc chức vô địch Ngoại hạng Anh trong tay khi chỉ còn bảy trận đấu nữa, khi Man City bị West Ham cầm hòa 1-1 trong trận đấu ngay sau đó. Arsenal hiện đứng đầu Premier League, hơn đội xếp thứ hai là Man City 9 điểm, dù đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Bàn thắng của Dowman cũng sẽ được ghi vào sách kỷ lục sau khi anh vượt qua James Vaughan để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Vaughan mới 16 tuổi và 270 ngày khi ghi bàn vào lưới Crystal Palace hồi tháng 4 năm 2005.

Và kỷ lục của Dowman giờ đây sẽ rất khó bị phá vỡ ở độ tuổi 16 năm và 73 ngày. Dowman và Vaughan là hai cái tên hàng đầu trong danh sách, trong khi James Milner đứng thứ ba sau bàn thắng vào lưới Sunderland năm 2002 khi mới 16 tuổi và 356 ngày.

Có lẽ bàn thắng nổi tiếng nhất trong danh sách là bàn thắng của Wayne Rooney cho Everton năm 2002 khi anh mới 16 tuổi và 360 ngày. Anh đứng ở vị trí thứ tư. Ngôi sao trẻ của Liverpool, Rio Ngumoha, mới đây đã lọt vào top 5 sau khi ghi bàn thắng quyết định đầy kịch tính trong chiến thắng 3-2 trước Newcastle hồi tháng 8 năm ngoái, khi mới 16 tuổi và 361 ngày.

Và đồng đội của Dowman tại Arsenal, Ethan Nwaneri, cũng gia nhập nhóm những cầu thủ trẻ ghi bàn sau pha lập công vào lưới Nottingham Forest năm 2024 khi mới 17 tuổi và 247 ngày. HLV Mikel Arteta của Arsenal đã ca ngợi khoảnh khắc "phi thường" của Dowman và cho biết ông không gặp vấn đề gì khi đưa cậu bé này vào sân dù tuổi còn rất trẻ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Arteta của Arsenal phát biểu trong buổi họp báo: “Vào thứ sáu, Max Dowman đã tập luyện trong vài ngày qua và tôi có linh cảm rằng đây là thời điểm thích hợp cho cậu ấy. Có lẽ vì Dowman dường như không hề nao núng trước hoàn cảnh, thời điểm, bối cảnh hay đối thủ.

Max Dowman chơi bóng rất tự nhiên. Dowman đưa ra những quyết định để tạo ra cơ hội và những gì cậu ấy đã làm được thật đáng kinh ngạc. Nhiều năm nữa, những người có mặt trên sân vận động hôm nay sẽ nói, "Tôi đã ở trên sân vận động, tôi đã ở sân Emirates ngày hôm đó, khi cậu bé 16 tuổi ghi bàn thắng đó vào thời điểm quan trọng như vậy của mùa giải".

Không chỉ là bàn thắng mà Max Dowman ghi được. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu. Mỗi khi có bóng, cậu ấy đều tạo ra những cơ hội. Trông như thể chúng tôi là mối đe dọa lớn hơn. Làm được điều đó ở độ tuổi này, trong bối cảnh này, với áp lực này, thì thật là không bình thường".

Max Dowman được ca ngợi là tài năng đáng kinh ngạc. ẢNH: EPA

Bàn thắng của Max Dowman đến chỉ vài phút sau khi Viktor Gyokeres đưa Arsenal vươn lên dẫn trước bằng một pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau sai lầm của thủ môn Jordan Pickford. Dowman đã gắn bó với Arsenal kể từ khi gia nhập học viện đào tạo trẻ của CLB lúc tám tuổi.

Mùa hè năm ngoái, Max Dowman là thành viên của đội hình chuẩn bị trước mùa giải của Arsenal và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử "pháo thủ" ở tuổi 15 năm và 235 ngày khi vào sân trong trận đấu với Leeds hồi tháng 8 năm ngoái. Dowman cũng tạo ra tác động ngay lập tức trong trận đấu đó, kiếm được một quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng 5-0.