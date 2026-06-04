Vì sao MU dừng đàm phán hợp đồng mới với Bruno Fernandes? 04/06/2026 13:19

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) đưa tin, đội trưởng Bruno Fernandes vừa trải qua mùa giải tốt nhất tại MU, và những đồn đoán về tương lai lâu dài cũng như hợp đồng mới của anh lại nổi lên. Theo đó, MU đã tạm dừng đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Bồ Đào Nha này.

Ban lãnh đạo Manchester United đã được đảm bảo rằng Bruno Fernandes sẽ ở lại Old Trafford trong tương lai gần. Họ vẫn tỏ ra bình tĩnh về tình hình và sẽ bắt đầu đàm phán với tiền vệ người Bồ Đào Nha trước cuối năm 2026 về một hợp đồng mới với điều kiện tốt hơn.

Bruno Fernandes sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại với mức lương 250.000 bảng mỗi tuần, nhưng anh có quyền gia hạn thêm 12 tháng. Được biết, đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe hiện đang ưu tiên việc chiêu mộ các tân binh và tạm thời gác lại tương lai của Fernandes.

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến Bắc Mỹ để chuẩn bị cho World Cup 2026. Nhưng trước khi tham dự giải đấu, anh đã nói chuyện với các nhân vật cấp cao tại MU và khẳng định rõ ràng anh không có ý định rời đi.

Bruno Fernandes là trụ cột không thể thay thế của Manchester United. Ảnh: James Gill - Danehouse

MU đã giành được suất trở lại Champions League mùa giải tới. Một yếu tố khác khiến Bruno Fernandes ở lại là sự đảm bảo từ phía CLB rằng đội hình sẽ được tăng cường đáng kể trong mùa hè này. MU sắp hoàn tất thương vụ trị giá 35 triệu bảng Anh với Atalanta để chiêu mộ Ederson và "quỷ đỏ" thành Manchester cũng đang nhắm đến một số tiền vệ khác.

HLV Michael Carrick cũng rất muốn chiêu mộ thêm một trung vệ và một tiền vệ cánh trái. Bruno Fernandes được xem là bản hợp đồng thành công nhất của Manchester United trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Mùa này, Bruno Fernandes đã giành được nhiều giải thưởng cá nhân như cầu thủ có nhiều kiến tạo (21) nhất lịch sử trong 1 mùa giải tại Premier League, cầu thủ hay nhất mùa giải ở Anh và vẫn là nhân tố quan trọng đối với tương lai của đội dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 55 triệu bảng Anh, nhưng xét đến việc anh sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 và đòi mức lương khổng lồ, Manchester United vẫn tự tin rằng sẽ không có CLB nào sẵn lòng đáp ứng mức giá đó. Việc giữ chân Bruno Fernandes sẽ là một cú hích lớn cho Manchester United, đội bóng đang có tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa giải tới.