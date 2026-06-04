Arsenal có thể cướp mất hai thương vụ chuyển nhượng của MU 04/06/2026 06:39

Arsenal hiện đang liên hệ với khoảng 10 cầu thủ trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó đội bóng của Mikel Arteta được cho là sẽ cạnh tranh với MU để giành lấy hai chữ ký trong số 10 ngôi sao trên, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Arsenal sẽ trải qua vài tháng bận rộn trên thị trường chuyển nhượng khi chuẩn bị cho mùa giải tới, nơi họ sẽ bảo vệ chức vô địch Premier League. HLV Mikel Arteta và các học trò cũng sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, khi "pháo thủ" bị đánh bại trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Giờ đây, sự chú ý sẽ chuyển sang kỳ chuyển nhượng mùa hè, nơi Arsenal dự kiến ​​sẽ tham gia thị trường để tăng cường lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm nhiều danh hiệu. Hiện vẫn chưa rõ Arsenal sẽ tăng cường đội hình ở những vị trí nào trong mùa hè này, mặc dù việc chiêu mộ một tiền vệ, một cầu thủ chạy cánh và có thể là một tiền đạo được xem là những nhu cầu cấp thiết nhất của đội chủ sân Emirates.

Tờ Daily Mail (Anh) vừa đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về chiến lược chuyển nhượng của Arsenal trong mùa hè này, nêu chi tiết những cầu thủ có thể nằm trong tầm ngắm của "Pháo thủ" thành London.Bản báo cáo cho thấy Arsenal sẽ cố gắng vượt mặt Manchester United để chiêu mộ hai cầu thủ trong mùa hè này, trong đó có tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham.

Mikel Arteta dự kiến có mùa hè sôi động trên thị trường chuyển nhượng cùng Arsenal. ẢNH: Jose Hernandez/Anadolu

Jeremy Monga, tài năng trẻ của Leicester City, cũng nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của Arsenal trong mùa hè, trong khi MU cũng rất muốn chiêu mộ cầu thủ 16 tuổi tài năng này.

Tuy nhiên, họ không phải là những cầu thủ duy nhất được đồn đoán sẽ chuyển đến Arsenal, khi họ cũng dành sự quan tâm đến bộ đôi Sandro Tonali và Tino Livramento của Newcastle United. Mặc dù có thông tin cho rằng cả hai cầu thủ này có thể rời St James' Park, nhưng sẽ cần một khoản tiền rất lớn để thuyết phục một trong hai người đến sân Emirates.

Morgan Rogers, ngôi sao của Aston Villa và đội tuyển Anh, cũng là một mục tiêu được biết đến của Arsenal, được cho là có giá trị khoảng 80 triệu bảng Anh. Tiền đạo Eli Junior Kroupi của Bournemouth, người đã ghi 13 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên thi đấu trọn vẹn tại Premier League, cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal, mặc dù dự kiến ​​anh sẽ ở lại sân Vitality, trừ khi có một lời đề nghị đáng kể được đưa ra.

Tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid là một cái tên khác trong danh sách mục tiêu của Arsenal, nhưng Barcelona được cho là điểm đến ưa thích của tiền đạo người Argentina, trong khi PSG cũng đang theo dõi sát sao tình hình của anh.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Marcus Rashford có thể là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal nếu tiền đạo này không gia nhập Barcelona theo hợp đồng chính thức sau khi kết thúc thời gian cho mượn từ MU. Tiền đạo Igor Thiago của Brentford, người đã ghi 22 bàn cho đội bóng này tại Premier League mùa trước, cũng được cho là đang được Arsenal ngưỡng mộ.

Cầu thủ trẻ Victor Valdepenas của Real Madrid cũng được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng cho Arsenal trong mùa hè này, tuy nhiên, liệu gã khổng lồ La Liga có sẵn lòng để hậu vệ 19 tuổi này ra đi hay không vẫn còn phải chờ xem.

Arsenal có thể hoàn tất ít nhất một thương vụ chuyển nhượng khá sớm trong mùa hè này, khi Piero Hincapie được dự đoán sẽ chính thức gia nhập Pháo thủ với giá 45 triệu bảng Anh sau thời gian cho mượn từ Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng Barcelona đang để mắt đến hậu vệ này, người vừa được triệu tập vào đội tuyển Ecuador tham dự World Cup 2026.