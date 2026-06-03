Các trận đấu của tuyển Anh ở World Cup 2026 có thể bị hoãn 03/06/2026 11:59

(PLO)- Các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 có thể bị hoãn vài giờ nếu có giông bão.

Các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 gặp Ghana và Panama ở Mỹ có thể bị hoãn vài giờ nếu có giông bão và liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khó có khả năng hủy bỏ bất kỳ trận đấu nào nếu bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin.

Daily Mail chia sẻ thêm, các quốc gia tham gia World Cup 2026 đang chuẩn bị tinh thần cho những sự chậm trễ do nguy cơ xảy ra giông bão tại các thành phố đăng cai ở Mỹ. Được biết, FIFA sẽ xử lý từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ tiết lộ do áp lực về thời gian và tính công bằng của giải đấu, rất khó có khả năng các trận đấu sẽ bị hủy bỏ và đá lại vào thời điểm khác.

Điều đó có nghĩa là đội tuyển Anh, với các trận đấu bắt đầu vào cuối buổi chiều ở Boston và New York (giờ Mỹ), có thể phải dành một khoảng thời gian dài chờ đợi bão tan. Trận đấu mở màn của thầy trò HLV Thomas Tuchel gặp Croatia dự kiến ​​sẽ được diễn ra trong sân vận động kín ở Dallas.

Tuyển Anh tích cực tập luyện chuẩn bị cho World Cup. ẢNH: THE FA

Mặc dù FIFA từ chối bình luận, nhưng một tiền lệ tương tự đã được thiết lập tại Giải vô địch thế giới các CLB (FIFA Club World Cup) năm ngoái. Chelsea, đội sau đó đã giành chức vô địch giải đấu ở Mỹ, đã phải hoãn trận đấu với Benfica ở Charlotte gần hai tiếng đồng hồ do sét đánh trong khu vực, mặc dù chỉ còn năm phút nữa là hết giờ. Điều đó đã khiến HLV khi đó của Chelsea là Enzo Maresca tuyên bố Mỹ không đủ điều kiện để đăng cai World Cup vào mùa hè này.

Sau khi trận đấu trở lại, Benfica đã ghi bàn gỡ hòa muộn nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi, và Chelsea cuối cùng giành chiến thắng 4-1 sau hiệp phụ, khiến trận đấu kéo dài đến 4 giờ 38 phút kể từ khi bóng lăn.

Đội tuyển Anh đã chuẩn bị tinh thần đối phó với những cơn bão trong hai trận giao hữu ở Florida (Mỹ), nhưng dự báo thời tiết cho đến ngày khai mạc World Cup 2026 có thể thay đổi đáng kể.