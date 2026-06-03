Arsenal thu về khoản tiền thưởng khổng lồ 03/06/2026 07:39

Paris Saint-Germain (PSG) đã đánh bại Arsenal sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết Champions League để vào vệ thành công chức vô địch, nhưng "pháo thủ" thành bắc London không ra về tay trắng sau hành trình đầy đau lòng đến Budapest.

Dù để thua Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, Arsenal vẫn thu về một khoản tiền thưởng kỷ lục. Pháo thủ đã bị đương kim vô địch PSG đánh bại tại sân Puskas Arena ở Budapest sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh hồi đầu tháng 5.

Đội bóng của Mikel Arteta đã tích lũy được khoảng 125,18 triệu bảng Anh tiền thưởng trước trận chung kết Champions League tại Hungary. Sau khi thua nhà vô địch Pháp, Arsenal kiếm thêm được 16 triệu bảng Anh nữa, nhưng lại bỏ lỡ thêm 9,06 triệu bảng Anh vì thua PSG.

Arsenal mở tỉ số sớm do công của Kai Havertz nhưng vẫn thua PSG. ẢNH: Rico Brouwer/Soccrates

Việc bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Champions League mang về cho PSG 5,61 triệu bảng Anh. Một suất tham dự Siêu cúp UEFA vào tháng 8 tại Salzburg mang lại thêm phần thưởng 3,45 triệu bảng Anh, trong đó PSG sẽ đối đầu với Aston Villa, đội vô địch Europa League.

Đây là một hành trình Champions League đáng kinh ngạc đối với Arsenal, đội bóng cũng đã thu về 85,3 triệu bảng Anh từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng xếp hạng (trị giá 49,6 triệu bảng Anh) hồi đầu mùa giải. Trên sân cỏ, "pháo thủ" có số tiền thưởng khổng lồ nhờ những thành tích đạt được.

Thắng cả tám trận đấu vòng bảng, Arsenal đứng đầu bảng và bỏ túi 15,8 triệu bảng. Nhờ đó, họ cũng giành được vé trực tiếp vào vòng 16 đội, bỏ qua vòng play-off - trị giá thêm 11,3 triệu bảng. Việc đứng đầu bảng xếp hạng cũng mang về cho Arsenal 8,6 triệu bảng. UEFA phân bổ tiền thưởng dựa trên vị trí cuối cùng của mỗi CLB trong giai đoạn vòng bảng, vị trí càng cao, phần thưởng càng lớn.

Việc loại Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội để tiến vào tứ kết đã mang về cho Arsenal 10,8 triệu bảng Anh. Các Pháo thủ đã hòa 1-1 ở Đức trong trận lượt đi, trước khi giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt về tại sân Emirates.

Arsenal đã chạm trán Sporting CP ở tứ kết, vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha với tổng tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Kai Havertz ở trận lượt đi tại Lisbon. Việc tiến vào bán kết, nơi Arsenal đối đầu với Atletico Madrid, cũng mang về cho họ 10,8 triệu bảng Anh.

Trận đấu với đội bóng của Diego Simeone quả là một thử thách cam go. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã hòa 1-1 ở trận lượt đi tại Tây Ban Nha nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của Viktor Gyokeres trong bối cảnh VAR xem xét.

Nhìn chung Mikel Arteta cùng các học trò đã có 1 mùa giải thành công. ẢNH: Carl Recine

Sau đó, Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở trận lượt về trên sân nhà nhờ bàn thắng quyết định của Bukayo Saka. Việc giành được tấm vé đến Budapest - trận chung kết Champions League đầu tiên của "pháo thủ" kể từ năm 2006 - đã đóng góp một khoản tiền khổng lồ 15,97 triệu bảng Anh vào quỹ tiền thưởng của họ.

Với khoản tiền thưởng bổ sung 16 triệu bảng, tổng số tiền mà Arsenal nhận được là 141,18 triệu bảng, vượt qua kỷ lục 124,62 triệu bảng Anh do PSG thiết lập năm ngoái. UEFA đã dành ra khoản tiền thưởng kỷ lục 2,13 tỉ bảng tại Champions League mùa giải này.