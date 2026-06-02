Rashford chỉ còn một lựa chọn chuyển nhượng duy nhất 02/06/2026 12:10

Marcus Rashford đã trải qua mùa giải 2025 - 2026 theo dạng cho mượn tại Barcelona, ​​nhưng tương lai của ngôi sao Manchester United hiện đang rất bấp bênh. Tiền đạo người Anh đã được cảnh báo các lựa chọn chuyển nhượng của anh có nguy cơ bị thu hẹp nếu không điều chỉnh kỳ vọng về mức lương.

Việc Marcus Rashford chuyển hẳn đến gã khổng lồ xứ Catalan dường như ngày càng khó xảy ra sau khi Barca đã chi mạnh tay để chiêu mộ Anthony Gordon. Cựu ngôi sao Chelsea, Pat Nevin, vẫn không tin CLB cũ của mình sẽ theo đuổi Rashford, bất chấp tiềm lực tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là xu hướng chiêu mộ tài năng trẻ gần đây của Barca.

Pat Nevin lo ngại điều này có thể khiến Real Madrid trở thành điểm đến khả thi duy nhất của Rashford trừ khi yêu cầu thay đổi, và khuyên cầu thủ 28 tuổi người Anh rằng thời gian thi đấu thường xuyên quan trọng hơn tiền bạc.

Barcelona đã chiêu mộ Gordon. ẢNH: ANADOLU

“Nếu tôi khuyên Marcus Rashford, tôi sẽ bảo cậu ấy đừng quá ám ảnh về tiền bạc và hãy đạt được thỏa thuận ở lại Manchester United vì đó mới là nơi cậu ấy thuộc về”, Pat Nevin nói, dù ông bày tỏ sự nghi ngờ về việc cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" này có thể trở lại Old Trafford, “Tôi không biết liệu Barca có thực sự có thể tiếp tục trả tất cả số tiền đó hay không.

Real Madrid thì có thể. Không ai khác thực sự có thể trả một khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ có quá khứ không mấy tốt đẹp. Hãy nhớ rằng mức lương cậu ấy nhận được ở Manchester United là vô cùng lớn. Vì vậy, chỉ có một số ít đội bóng sẵn sàng mua cậu ấy. Những đội như Chelsea sẽ không mua vì họ mua những cầu thủ trẻ hơn và mục tiêu chính ở đó là bán cầu thủ. Vì vậy, bạn đang tự giới hạn số lượng đội bóng có thể tiếp cận Rashford".

Marcus Rashford đã tỏa sáng trong suốt một năm thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona, ​​ghi được số bàn thắng và kiến ​​tạo đều ở mức hai con số. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng đội bóng của HLV Hansi Flick sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt anh với giá khoảng 26 triệu bảng, nhưng việc Barcelona chiêu mộ Gordon với giá 69,3 triệu bảng và tiếp tục theo đuổi Julian Alvarez đã đặt ra câu hỏi về khả năng họ có thể chiêu mộ thêm ngôi sao của MU hay không.

Aston Villa vẫn có thể là một lựa chọn nếu mức lương được giảm xuống. Rashford đã đóng góp 4 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo trong 17 lần ra sân khi được cho mượn tại đội bóng của HLV Unai Emery trong mùa giải 2024 - 2025.

Tương lai của Rashford vẫn mờ mịt. ẢNH: NURPHOTO

Pat Nevin lập luận Tây Ban Nha phù hợp với Rashford về mặt lối sống. Ông cũng nhấn mạnh khả năng Rashford có thể vực dậy sự nghiệp tại Old Trafford bất chấp việc bị hai HLV trước đó của MU cho mượn, nhưng ông dường như không mấy lạc quan về điều đó.

"Tôi thực sự rất thích bóng đá. Tôi yêu thích nó. Không phải cầu thủ bóng đá nào cũng vậy", Pat Nevin, 62 tuổi nói thêm, "Vậy nên, đối với Marcus Rashford, nếu cậu ấy có thể gạt bỏ các người đại diện và ngồi trong một căn phòng tối, rồi bật đèn lên, nhìn vào gương và tự hỏi: "Mình muốn được nhìn nhận như thế nào sau 20 hoặc 30 năm nữa? Mình có muốn nhìn vào tài khoản ngân hàng kia và nghĩ rằng nó lại có thêm một số 0 nữa không? Hay mình chỉ muốn chắc chắn rằng mình muốn tận hưởng bóng đá"".