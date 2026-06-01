Ngôi sao của MU bất ngờ được gọi vào đội tuyển dự World Cup 2026 01/06/2026 11:48

Một ngôi sao thứ 13 của MU sẽ lên đường tham dự World Cup 2026 mùa hè này sau khi người đồng hương dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu. Theo đó, cầu thủ trẻ của MU Tyler Fletcher đã được triệu tập vào đội tuyển Scotland tham dự World Cup vào phút chót để thay thế cho Billy Gilmour bị chấn thương, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tyler Fletcher, 19 tuổi, chỉ mới có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Scotland hôm thứ Bảy vừa qua trong trận giao hữu thắng Curacao 4-1, trong đó Gilmour bị chấn thương đầu gối. Ngôi sao của Napoli Gilmour giờ đây sẽ bỏ lỡ World Cup 2026, nơi Scotland tham dự lần đầu tiên kể từ năm 1998, một cú sốc lớn. Đội tuyển Scotland của HLV Steve Clarke đã ​​bay đến Mỹ và Fletcher sẽ có mặt trong đội hình.

Tyler Fletcher, con trai của huyền thoại Manchester United Darren Fletcher, đã vượt qua sự cạnh tranh từ ba tiền vệ khác đang trong danh sách dự bị. Conor Barron của Rangers, Andy Irving của Sparta Prague và ngôi sao Lennon Miller của Udinese cũng nằm trong danh sách ứng cử viên thay thế Gilmour trong thời gian ngắn.

Tyler Fletcher (phải) trong màu áo MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Ba người đó đang trong trạng thái sẵn sàng, và rõ ràng là Tyler Fletcher đã gia nhập đội tuần này", HLV trưởng đội tuyển Scotland, Clarke giải thích sau trận đấu, "Fletcher đã tập luyện tốt trong tuần này, vì vậy anh ấy đang tiến gần hơn đến việc trở lại so với ba người kia, nhưng tôi cần phải thảo luận kỹ với ban huấn luyện và quyết định phương án tốt nhất".

Sáng Chủ nhật (giờ Anh), Liên đoàn bóng đá Scotland xác nhận Tyler Fletcher đã được triệu tập. Anh em sinh đôi của Tyler Fletcher là Jack Fletchet, người cũng đang khoác áo MU, đã chọn đại diện cho đội tuyển Anh ở cấp độ trẻ quốc tế.

Bố của cặp anh em song sinh này, Darren Fletcher đã khoác áo đội tuyển Scotland 80 lần và được bổ nhiệm làm đội trưởng năm 2009. Darren Fletcher hiện đang dẫn dắt đội U-18 của MU sau khi từng giữ chức HLV tạm quyền của đội một vào tháng Giêng.

Tyler Fletcher đã ra sân cho MU trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Brighton và trở thành cầu thủ thứ 13 của MU được chọn vào đội tuyển tham dự World Cup 2026. Cầu thủ 19 tuổi này đã giành được giải thưởng danh giá Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm Denzil Haroun mùa giải này của đội chủ sân Old Trafford, giải thưởng trước đó đã thuộc về những cái tên như Nicky Butt, Michael Keane, Adnan Januzaj, Axel Tuanzebe và Alvaro Fernandez.

Sau trận đấu hôm thứ Bảy tại Hampden Park, ngôi sao người Scotland Kenny McLean đã gọi Tyler Fletcher là "đặc biệt" và so sánh cậu với cha mình. "Tyler Fletcher vào sân và tôi không thể khen ngợi anh ấy hơn nữa", McLean hết lời ca ngợi, "Sau buổi tập đầu tiên, tôi đã nói với các chàng trai rằng, "Tôi thấy ở Tyler Fletcher có điều gì đó đặc biệt".

Tyler Fletcher trong màu áo tuyển Scotland. ẢNH: WM Sport Media

Vì vậy tôi rất vui vì Tyler Fletcher đã hòa nhập tốt sau một tuần khó khăn. Trong vài đội hình đầu tiên, tôi từng chơi cùng bố của cậu ấy và, đối với tôi, ngay từ buổi tập đầu tiên, Tyler Fletcher đã nổi bật hơn hẳn. May mắn thay cho Scotland, con trai của Darren Fletcher khá giống cha. Cậu ấy có rất nhiều tiềm năng. Vấn đề là phải sử dụng cậu ấy đúng cách".

Đội tuyển Scotland sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận đấu với Haiti lúc 2 giờ sáng giờ Anh vào Chủ nhật, ngày 14-6 (giờ Anh). Bảng đấu của đội tuyển Scotland còn có Brazil và Morocco.