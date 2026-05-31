Sân Wembley và Old Trafford đều trở nên nhỏ bé so với sân lớn nhất thế giới 31/05/2026 06:39

(PLO)- Sân vận động Wembley và Old Trafford của Manchester United đều trở nên nhỏ bé so với sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa 132.000 người.

Sân vận động lớn nhất thế giới có diện tích gần gấp đôi sân Old Trafford của Manchester United. Theo tờ Mirror (Anh), sân vận động Narendra Modi là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa đáng kinh ngạc lên đến 132.000 người. Sân cricket này, nằm ở Ấn Độ, được khánh thành vào năm 2020 để thay thế cho sân vận động Sardar Patel Gujarat. Sân vận động cũ đã tổ chức các trận đấu cricket trong nước và quốc tế ở Gujarat cho đến khi bị phá dỡ vào năm 2015.

Dự kiến ​​được sử dụng cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 2030, sân vận động Narendra Modi - được đặt tên theo Thủ tướng Ấn Độ - đã từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao nổi tiếng, bao gồm trận chung kết Giải vô địch Cricket thế giới năm 2023 và trận chung kết Giải vô địch T20 thế giới dành cho nam năm 2026.

Chỉ một trong 11 sân vận động lớn nhất thế giới tổ chức các trận đấu bóng đá, trong đó sân vận động lớn nhất là "Rungrado 1-5" của Triều Tiên, với sức chứa 113.281 người - trở thành sân vận động lớn thứ hai trên thế giới.

Đáng chú ý là sân Old Trafford của MU lại vắng mặt ở những vị trí cao trong danh sách này, khi sân vận động mang tính biểu tượng này chỉ xếp thứ 65 trên thế giới và lớn thứ ba ở Anh, với sức chứa 74.197 người.

Sân Old Trafford của Manchester United. ẢNH: EPA

Sân vận động Old Trafford có sức chứa nhỏ hơn cả sân Twickenham (82.000 chỗ) và Wembley (sân quốc gia Anh, 90.000 chỗ). Xét về các sân vận động bóng đá ở châu Âu, sân Camp Nou của Barcelona (95.000 chỗ) là sân vận động lớn nhất. Sân Camp Nou dự kiến ​​sẽ tăng sức chứa lên 105.000 chỗ ngồi sau khi hoàn tất các công đoạn cải tạo cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào tháng tới.

Trong khi đó, giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 sẽ khởi tranh vào tháng tới tại Mỹ, Canada và Mexico. Các địa điểm trên khắp Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tổ chức các trận đấu bao gồm sân vận động Seattle (sức chứa 67.000 người), sân vận động Khu vực Vịnh San Francisco (68.500 người), Sân vận động Philadelphia (69.176 người), sân vận động New York/New Jersey (82.500 người), sân vận động Miami (65.326 người), sân vận động Los Angeles (70.240 người), sân vận động Kansas City (76.416 người), sân vận động Houston (70.000 người), sân vận động Dallas (80.000 người), sân vận động Boston (65.878 người), sân vận động Atlanta (71.000 người).

Sân vận động lớn nhất thế giới - Narendra Modi. ẢNH: AFP

Các địa điểm khác bao gồm sân vận động Toronto (44.315), BC Place Vancouver (48.821), Estadio Azteca (72.766), Estadio Guadalajara (48.000) và Estadio Monterrey (53.500).

Các sân vận động đã được đổi tên theo tên thành phố nơi chúng tọa lạc, do các quy định nghiêm ngặt của FIFA về tài trợ và quảng bá thương hiệu. Các sân vận động mang tên doanh nghiệp bị cấm hiển thị thương hiệu, trừ khi nhà tài trợ có quan hệ đối tác chính thức với FIFA. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động New York/New Jersey (sân vận động MetLife) vào ngày 19-7.