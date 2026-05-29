Messi một bước lên đỉnh, Ronaldo chỉ biết ngước nhìn 29/05/2026 12:44

(PLO)- Lionel Messi tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới sau khi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào danh sách đội tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026.

Với việc góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh vào mùa hè này, siêu sao Messi 39 tuổi đã chính thức nối gót Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai góp mặt trong sáu kỳ World Cup liên tiếp.

Trước đó, Ronaldo đã được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 19-5. Chỉ hơn một tuần sau, Messi cũng nhận tin vui từ tuyển Argentina. Dù vòng chung kết World Cup 2026 vẫn chưa khởi tranh, việc được gọi lên tuyển đồng nghĩa hai huyền thoại đương đại đã ghi tên mình vào trang sử đặc biệt của môn thể thao vua.

Điều khiến thành tích của Messi trở nên đáng chú ý hơn là anh có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên thực sự ra sân ở sáu kỳ World Cup liên tiếp. Kể từ lần đầu xuất hiện tại World Cup 2006 ở Đức, Messi đã duy trì vị trí trong đội tuyển Argentina suốt hai thập kỷ. Anh tiếp tục góp mặt tại các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018 và 2022, trong đó đỉnh cao là chức vô địch thế giới trên đất Qatar.

Messi đã đăng quang World Cup, Ronaldo thì chưa. Ảnh: EPA.

Về phía Ronaldo, hành trình của anh cũng trải dài từ World Cup 2006 cho đến nay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tham dự năm kỳ World Cup liên tiếp và đang hướng tới lần thứ sáu trong sự nghiệp nếu tiếp tục ra sân tại giải đấu năm 2026.

Trước khi Messi và Ronaldo xuất hiện, kỷ lục tham dự năm kỳ World Cup liên tiếp thuộc về thủ môn huyền thoại người Mexico Antonio Carbajal. Sau đó, hàng loạt danh thủ như Lothar Matthaus, Rafael Marquez, Andres Guardado, Guillermo Ochoa hay Gianluigi Buffon cũng chạm tới cột mốc tương tự.

Hai biểu tượng của làng bóng thế giới đã chia nhau 13 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, World Cup 2026 có thể chứng kiến một chương mới của lịch sử. Messi và Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ như thời trẻ, nhưng sức ảnh hưởng của họ vẫn đủ lớn để tiếp tục góp mặt ở sân khấu bóng đá danh giá nhất hành tinh.

Nếu cùng ra sân vào mùa hè, bộ đôi này sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên chạm đến cột mốc sáu kỳ World Cup, một thành tích mà trước đây từng được xem là điều không tưởng.