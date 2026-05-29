Bất ngờ Quả bóng vàng 2026 chuyển từ Pháp sang Anh 29/05/2026 13:01

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, sự kiện Quả bóng vàng danh giá bậc nhất bóng đá thế giới được tổ chức tại thủ đô nước Anh, thay vì gắn với nước Pháp như truyền thống.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ tạo nên bước ngoặt lớn khi rời Paris để chuyển sang London. Theo thông báo từ France Football và UEFA, lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 26-10-2026. Việc chọn London được xem là cách đánh dấu cột mốc 70 năm ra đời Quả bóng vàng, giải thưởng lần đầu được trao cho huyền thoại người Anh Stanley Matthews.

London cũng là địa điểm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong mùa giải này. Đây là quê hương của đội trưởng tuyển Anh Harry Kane, một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm. Thành phố này cũng là nơi Arsenal đặt đại bản doanh, trong bối cảnh “Pháo thủ” vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal vẫn còn cơ hội biến mùa giải thành cột mốc lịch sử nếu đánh bại PSG ở chung kết Champions League. Một danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB có thể tạo thêm sức nặng cho các ngôi sao của họ trong cuộc đua bóng vàng.

Kane là một trong số ứng viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân danh giá. Ảnh: EPA.

Harry Kane đang nổi lên như cái tên rất đáng chú ý. Tiền đạo 32 tuổi trải qua mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich với 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất sự nghiệp. Trong số đó, anh có 14 pha lập công tại Champions League, trước khi Bayern dừng bước trước PSG ở bán kết. Kane cũng ghi thêm 5 bàn cho tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2026.

Trong khi đó, Ousmane Dembele vẫn có cơ hội bảo vệ danh hiệu bóng vàng nam. Ngôi sao PSG từng đăng quang mùa trước sau khi giúp đội bóng Pháp lần đầu vô địch Champions League.

Mùa này, Dembele ghi 19 bàn sau 39 trận cho PSG, dù không thường xuyên đá chính tại Ligue 1. Tại Champions League, anh đã có 7 bàn trước trận chung kết gặp Arsenal, trong đó có pha lập công quan trọng vào lưới Bayern Munich. Tuy vậy, chấn thương khiến Dembele mất điểm ở cấp đội tuyển, khi anh vắng mặt 5 trong 6 trận vòng loại World Cup 2026 của tuyển Pháp.

Dembele là đương kim bóng vàng. Ảnh: EPA.

Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati tiếp tục là gương mặt được chú ý nhất. Tiền vệ Barcelona đã giành Quả bóng vàng ba năm liên tiếp và vừa trở lại sau chấn thương để góp phần giúp đội bóng xứ Catalonia khép lại mùa giải với bốn danh hiệu, gồm chức vô địch Champions League sau trận thắng Lyonnes.

Người chiến thắng Quả bóng vàng được xác định bởi hội đồng nhà báo quốc tế. Mỗi lá phiếu sẽ chọn ra 10 cầu thủ hay nhất từ danh sách 30 ứng viên do France Football, L’Equipe và UEFA đề cử.