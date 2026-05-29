Hoãn đám cưới dự World Cup 2026, Iran coi chừng bị... đuổi 29/05/2026 12:25

(PLO)- Thủ thành của New Zealand hoãn đám cưới để "nếm mùi" World Cup 2026 dẫu là sự lựa chọn số 3 trong khung thành trong lúc tuyển Iran coi chừng phải... quay về nhà.

+ Hoãn đám cưới, đá World Cup

Đó là trường hợp thủ môn Michael Woud khi bất ngờ được gọi vào tuyển New Zealand chuẩn bị tham dự World Cup 2026.

Có điều là cả Michael Woud và vị hôn thê Zana Renton đều biết rằng dù được gọi đi World Cup nhưng anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba trong 3 thủ môn. Thủ môn thứ 3 thì hầu như chỉ... ném bóng cho đồng đội tập phản xạ và luyện cơ bụng mà thôi.

Thủ môn Michael Woud dù biết là số 3 cùng New Zealand rất yếu lại ở bảng tử thần, nhưng vẫn hoãn đám cưới để đi World Cup. Ảnh: ST.

Tuy nhiên, Michael Woud vẫn... rất hạnh phúc và hủy đám cưới của mình. Woud từng 6 lần khoác áo tuyển quốc gia nhưng chơi kém ấn tượng. Nay anh đến Cúp thế giới 2026 sau hai thủ môn số 1 và 2 là Max Crocombe và Alex Paulsen.

Woud cho biết vị hôn thê của anh cũng rất ủng hộ anh đưa ra quyết định hoãn đám cưới để cùng tuyển New Zealand đến World Cup. Có điều đại diện Châu Đại dương này có lẽ chỉ là đội “lót đường” bảng G có Ai Cập, Iran và Bỉ. Đội tuyển New Zealand cũng có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 48 đội.

+ "Sát thủ" Erling Haaland tuổi 28 mới lần đầu dự World Cup:

Đã là “sát thủ” lừng danh của bóng đá thế giới từ 7 đến 8 năm nay, nhưng Erling Haaland mãi đến năm 28 tuổi mới dự World Cup lần thứ nhất cùng tuyển Na Uy.

Erling Haaland nhận "chiếc giày vàng" mùa giải ở Anh, nhưng đến 28 tuổi mới biết "mùi" World Cup. Ảnh: NST.

Bóng đá Na Uy không yếu nhưng có lẽ Haaland “sinh nhầm” thời nên trong đội hình rất ít tài năng. Na Uy đến World Cup mùa này với cặp “song sát” lừng danh Haaland - Odegaard, đội trưởng Arsenal vừa vô địch Premier League và vào chung kết Champions League.

Tác giả 37 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này của Man City liệu có giúp Na Uy làm nên chuyện ở bảng tử thần cùng á quân World Cup - Pháp, nhà vô địch châu Phi Senegal và Iraq?

+ Iran coi chừng không thể đá World Cup

Đội tuyển Iran chọn giải pháp chuyển chỗ ở từ Arizona, Mỹ sang Tijuana, Mexico vì phía Mỹ không muốn Iran tá túc trên đất Mỹ sau và trước khi thi đấu.

Đại sứ Iran tại Mexico - ông Abolfazl Pasandideh cho báo chí biết, đội tuyển quốc gia vẫn không có thị thực Mỹ. Ảnh: MM.

Tính đến hôm nay (29-5), Mỹ vẫn không chịu cấp thị thực cho Iran. Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh đã cho báo chí quốc tế biết khi ông đến Tijuana để xem xét tình hình tại đó.

Dù chuyển sang Tijuana, nhưng mỗi khi vào Mỹ đá qua đường hàng không thì toàn bộ thành viên tuyển Iran cũng phải có thị thực Mỹ mới vào được đất Mỹ... đá bóng rồi ngay sau trận ra sân bay bay về Tijuana.

Đội tuyển Iran ở bảng G đụng độ New Zealand và Bỉ ở Los Angeles và gặp Ai Cập tại Seattle.