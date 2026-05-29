Hoãn đám cưới dự World Cup 2026, Iran coi chừng bị... đuổi

+ Hoãn đám cưới, đá World Cup
Đó là trường hợp thủ môn Michael Woud khi bất ngờ được gọi vào tuyển New Zealand chuẩn bị tham dự World Cup 2026.
Có điều là cả Michael Woud và vị hôn thê Zana Renton đều biết rằng dù được gọi đi World Cup nhưng anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba trong 3 thủ môn. Thủ môn thứ 3 thì hầu như chỉ... ném bóng cho đồng đội tập phản xạ và luyện cơ bụng mà thôi.
Tuy nhiên, Michael Woud vẫn... rất hạnh phúc và hủy đám cưới của mình. Woud từng 6 lần khoác áo tuyển quốc gia nhưng chơi kém ấn tượng. Nay anh đến Cúp thế giới 2026 sau hai thủ môn số 1 và 2 là Max Crocombe và Alex Paulsen.
Woud cho biết vị hôn thê của anh cũng rất ủng hộ anh đưa ra quyết định hoãn đám cưới để cùng tuyển New Zealand đến World Cup. Có điều đại diện Châu Đại dương này có lẽ chỉ là đội “lót đường” bảng G có Ai Cập, Iran và Bỉ. Đội tuyển New Zealand cũng có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 48 đội.
+ "Sát thủ" Erling Haaland tuổi 28 mới lần đầu dự World Cup:
Đã là “sát thủ” lừng danh của bóng đá thế giới từ 7 đến 8 năm nay, nhưng Erling Haaland mãi đến năm 28 tuổi mới dự World Cup lần thứ nhất cùng tuyển Na Uy.
Bóng đá Na Uy không yếu nhưng có lẽ Haaland “sinh nhầm” thời nên trong đội hình rất ít tài năng. Na Uy đến World Cup mùa này với cặp “song sát” lừng danh Haaland - Odegaard, đội trưởng Arsenal vừa vô địch Premier League và vào chung kết Champions League.
Tác giả 37 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này của Man City liệu có giúp Na Uy làm nên chuyện ở bảng tử thần cùng á quân World Cup - Pháp, nhà vô địch châu Phi Senegal và Iraq?
+ Iran coi chừng không thể đá World Cup
Đội tuyển Iran chọn giải pháp chuyển chỗ ở từ Arizona, Mỹ sang Tijuana, Mexico vì phía Mỹ không muốn Iran tá túc trên đất Mỹ sau và trước khi thi đấu.
Tính đến hôm nay (29-5), Mỹ vẫn không chịu cấp thị thực cho Iran. Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh đã cho báo chí quốc tế biết khi ông đến Tijuana để xem xét tình hình tại đó.
Dù chuyển sang Tijuana, nhưng mỗi khi vào Mỹ đá qua đường hàng không thì toàn bộ thành viên tuyển Iran cũng phải có thị thực Mỹ mới vào được đất Mỹ... đá bóng rồi ngay sau trận ra sân bay bay về Tijuana.
Đội tuyển Iran ở bảng G đụng độ New Zealand và Bỉ ở Los Angeles và gặp Ai Cập tại Seattle.