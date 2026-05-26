Mỹ không muốn tuyển Iran qua đêm ở Mỹ và thế là Mexico ra tay 26/05/2026 13:15

Cơ quan chức trách Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng Canada và Mexico đã nêu quan điểm với FIFA, rằng Mỹ không muốn đội tuyển Iran qua đêm trên đất Mỹ. Thế là Mexico ra tay dàn xếp rất ổn thỏa.

Và cho đến hôm nay, mọi chuyện đã dần lộ ra ánh sáng, hay nói khác đi là phần chìm của tảng băng đã dần hé lộ.

Phía Mỹ không muốn tuyển Iran trên lãnh thổ Mỹ sau giờ thi đấu. Ảnh: TT.

Hiện tại, đoàn bóng đá Iran vẫn chưa được phía Mỹ hồi âm chuyện xin thị thực vào Mỹ đá World Cup 2026 dù Iran đã chọn Arizona của bang Washington làm nơi đóng quân. Sau một thời gian, phía Iran đợi mãi mà phía Mỹ vẫn chưa trả lời có cấp thị thực hay không. Và trong thế khó, Iran chọn đường binh khác.

Theo đó, Iran đã chọn thành phố Tijuana của Mexico sát với biên giới khu vực bờ Tây nước Mỹ để mỗi khi thi đấu là lên máy bay từ Tijuana đến Los Angeles (đá với New Zealand và Bỉ, sau đó đến Seattle đá với Ai Cập). Cuối cùng, cách này là tối ưu.

Nữ Tổng thống Claudia Sheinmaum của Mexico rất quyết đoán giải quyết vấn đề. Ảnh: TT.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Claudia Sheinbaum của Mexico đã dang tay chia sẻ khó khăn của Iran và vui vẻ nhận lời tạo điều kiện cho Iran đóng quân tại Tijuana đá World Cup 2026 trên đất Mỹ. Có chi tiết đáng chú ý là từ Tijuana bay đến Los Angeles chỉ 55 phút, gần hơn từ Arizona bay đến Los Angeles.

Trong cuộc họp báo ngày 25-5, người phụ nữ đứng đầu đất nước Mexico cho báo chí quốc tế biết thông tin rất quý giá và mang tính “chìa khóa”, bởi đại diện Mỹ chỉ chấp nhận tuyển Iran đến Mỹ đá, ngoài giờ bóng đá thì họ không cho toàn đội Iran trú ngụ trên lãnh thổ Mỹ.

Nữ Tổng thống Claudia Sheinbaum thuật lại cho báo chí quốc tế biết, rồi bà nói thêm “OK, vậy thì Iran sẽ trú tại Mexico, chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thứ”.