Tin tức về MU: Đạt thỏa thuận mua 1 ngôi sao và sai lầm lớn nhất lịch sử 26/05/2026 12:52

MU sẽ thi đấu tại Champions League mùa giải tới dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, điều này mở ra một kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động cho đội chủ sân Old Trafford. MU đã kết thúc mùa giải một cách ấn tượng sau sự hồi sinh dưới thời Michael Carrick , giúp họ giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới. Nhờ màn lột xác ngoạn mục đó, Carrick đã được "quỷ đỏ" bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

Mọi chuyện tiếp tục diễn biến tốt đẹp cho Manchester United kể từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim và chiến thắng 3-0 trước Brighton hôm Chủ nhật đã khép lại một mùa giải ấn tượng. Manchester United kết thúc ở vị trí thứ ba tại giải Premier League và sẽ trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới.

Carrick đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên trên cương vị HLV trưởng chính thức. MU đã mất đi trụ cột tuyến giữa là Casemiro khi hợp đồng của anh hết hạn. Nhưng dường như có những diễn biến mới liên quan đến việc chiêu mộ một tiền vệ mới của MU. Tờ Mirror Football (Anh) đã mang đến những thông tin cập nhật mới nhất từ ​​Old Trafford.

Đã đạt "thỏa thuận miệng" với Ederson

Với việc Casemiro ra đi và tương lai của Manuel Ugarte vẫn chưa chắc chắn, talkSPORT cho biết Manchester United đã nhanh chóng tìm kiếm một tài năng ở tuyến giữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Một báo cáo cho biết MU đã đạt được "thỏa thuận miệng" đầy đủ với ngôi sao của Atalanta, Ederson, về một hợp đồng có thời hạn 5 năm. Các cuộc đàm phán giữa hai CLB được cho là đang diễn ra và mức phí chuyển nhượng được đề xuất là 43 triệu bảng Anh.

Tiền vệ người Brazil Ederson có thể không phải là sự bổ sung duy nhất cho hàng tiền vệ của MU mùa hè này. Theo các nguồn tin, "quỷ đỏ" thành Manchester đang tìm kiếm ít nhất một cầu thủ nữa để bổ sung vào hàng tiền vệ cho Carrick, và Elliot Anderson được xác định là mục tiêu lý tưởng nhưng có giá khá cao.

Giá chuyển nhượng của Scott McTominay tăng vọt

Nói về các tiền vệ, Scott McTominay tiếp tục gây ấn tượng ở Ý sau khi chuyển đến Napoli từ Manchester United với giá 26 triệu bảng Anh vào năm 2024. Tiền vệ người Scotland đã giành Siêu cúp Ý mùa này, bên cạnh chức vô địch Serie A mùa trước.

Scott McTominay, người sẽ đóng vai trò quan trọng đối với đội tuyển Scotland tại World Cup 2026 mùa hè này, cũng đã giúp Napoli giành vé tham dự Champions League và một cựu ngôi sao của đội tuyển Ý cho rằng giá trị chuyển nhượng của McTominay đã tăng vọt.

Nhà vô địch World Cup 2006 Marco Materazzi nói: "Tôi rất yêu mến Scott McTominay. Khi McTominay khẳng định được vị trí của mình ở đội trẻ Manchester United, tôi đã nói với con trai mình rằng McTominay sẽ trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Và giờ thì anh ấy đã làm được. McTominay là một tiền vệ box-to-box xuất sắc.

Tôi vẫn không hiểu sao Manchester United lại có thể bán McTominay với giá rẻ như vậy. Theo tôi, McTominay đáng giá 70 triệu bảng Anh, nhưng lại ra đi với giá 26 triệu bảng. Đây có phải là một trong những sai lầm chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử? Tôi chắc chắn nghĩ vậy".

Phong độ xuất sắc của McTominay thậm chí đã khiến Napoli bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với điều khoản tốt hơn, kéo dài đến năm 2030, so với hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2028. Theo các báo cáo, nhiều khả năng McTominay sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng này.