2 huyền thoại của MU khẩu chiến nảy lửa 26/05/2026 12:26

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane tiếp tục màn khẩu chiến với đội trưởng hiện tại Bruno Fernandes trên mạng xã hội sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cáo buộc danh thủ người Ireland nói dối khi chỉ trích anh. Có vẻ như Roy Keane lại tiếp tục mỉa mai Bruno Fernandes khi đăng tải một story trên Instagram với nội dung "quá nhiều sự chú ý khiến con lừa nghĩ mình là sư tử".

Điều này diễn ra sau khi Bruno Fernandes đáp trả Roy Keane trong cuộc khẩu chiến giữa hai huyền thoại của Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã lập nên lịch sử trong ngày cuối cùng của Premier League bằng pha kiến ​​tạo thứ 21 trong mùa giải.

Điều đó đã giúp Bruno Fernandes vượt qua Kevin De Bruyne và Thierry Henry, những người đều có 20 pha kiến ​​tạo, để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải. Fernandes đã san bằng kỷ lục của họ vào tuần trước trong chiến thắng 3-2 của MU trước Nottingham Forest, nhưng Keane đã chỉ trích, nói Bruno Fernandes bị ám ảnh bởi việc theo đuổi kỷ lục kiến tạo và đó là một "trò hề".

Roy Keane đã đề cập đến những bình luận mà của Bruno Fernandes, ám chỉ rằng anh coi trọng kỷ lục kiến ​​tạo hơn kết quả trận đấu, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phản bác lại nói Keane trích dẫn sai ý của anh.

2 đội trưởng của MU Roy Keane và Bruno Fernandes tranh cãi nảy lửa. ẢNH: MIRROR

Bruno Fernandes khẳng định anh chấp nhận những lời chỉ trích, nhưng nói thêm": "Điều tôi không thích là khi mọi người nói dối về mọi thứ và trong trường hợp này, những gì Roy Keane chia sẻ là lời nói dối, bởi vì hoặc là ông ta đã xem một cuộc phỏng vấn khác hoặc ông ta không thể nói tôi đã nói điều gì đó mà tôi chưa từng nói. May mắn thay đối với tôi là mọi thứ đều được ghi âm lại.

Tôi chấp nhận những lời chỉ trích của Roy Keane, tôi chấp nhận việc ông ấy có thể thích hoặc không thích tôi với tư cách là một cầu thủ, hoặc thích hoặc không thích tôi với tư cách là một con người. Nhưng điều tôi không thích là Keane gán ghép những điều tôi chưa từng nói vào miệng mình. Đó là điều duy nhất tôi không thích".

Roy Keane tỏ ra rất bức xúc trên chương trình Overlap khi chỉ trích Bruno Fernandes và nói: "Làm sao một cầu thủ bóng đá lại có thể bước vào trận đấu với suy nghĩ chỉ tập trung vào kỷ lục cá nhân? Cậu ta sẽ không thể giành được danh hiệu nào, với suy nghĩ đó chỉ hướng đến lợi ích cá nhân thay vì toàn đội".

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đăng story trên Instagram, "quá nhiều sự chú ý khiến con lừa nghĩ mình là sư tử". ẢNH: INSTAGRAM ROY KEANE

Mùa giải này, đội trưởng hiện tại của MU Bruno Fernandes đã giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá nam và giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh và anh đã tìm cách làm rõ những hiểu lầm với Keane. Fernandes cho biết anh đã liên lạc với cựu HLV của MU Ole Gunnar Solskjaer, để xin số điện thoại của Roy Keane.

Bruno Fernandes nói: "Tôi thậm chí còn xin số điện thoại của Ole Gunnar Solskjaer để nhắn tin cho Roy Keane, để nói với ông ấy rằng tôi không bận tâm đến những lời chỉ trích nhưng tôi không thích khi mọi người nói dối về những điều tôi nói. Bởi vì điều này giống như… nó đi quá xa so với những gì tôi cho là có thể chấp nhận được".

Bruno Fernandes chỉ giành được FA Cup và Carabao Cup trong sáu năm anh ấy thi đấu cho MU. Bài đăng trên mạng xã hội của Roy Keane vào tối thứ Hai (giờ Anh) dường như là phản hồi mới nhất trong tranh cãi nảy lửa đang diễn ra giữa hai huyền thoại của MU. Roy Keane dường như chế giễu Bruno Fernandes khi đăng tải một story trên Instagram với nội dung "quá nhiều sự chú ý khiến con lừa nghĩ mình là sư tử".