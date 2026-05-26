Bruno Fernandes nhận cúp của Premier League giữa những tranh cãi 26/05/2026 11:59

Pha kiến ​​tạo thứ 21 của Bruno Fernandes tại Premier League mùa này, cho Patrick Dorgu đánh đầu vào lưới Brighton, đã gây tranh cãi, nhưng đội trưởng của Manchester United vẫn nhận được giải thưởng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được Premier League trao tặng một chiếc cúp vì phá kỷ lục về số pha kiến ​​tạo trong một mùa giải.

Bruno Fernandes đã có 21 pha kiến ​​tạo vào Chủ nhật trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Brighton, vượt qua kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo tại Ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Từ quả phạt góc do đội trưởng của MU thực hiện, Patrick Dorgu đã đánh đầu ghi bàn giúp đội khách dẫn trước 1-0. Các bàn thắng tiếp theo của Bryan Mbeumo và chính Fernandes đã giúp đội bóng của HLV Michael Carrick giành trọn 3 điểm, kết thúc mùa giải một cách ấn tượng ở vị trí thứ ba Premier League.

Pha kiến ​​tạo cuối cùng của Bruno Fernandes đã được Premier League công nhận, bất chấp những ý kiến ​​trái chiều trên mạng xã hội cho rằng pha kiến tạo đó đáng lẽ phải bị hủy bỏ. Người hâm mộ đã đăng tải những đoạn video quay chậm bàn thắng của Dorgu, cho thấy bóng dường như đã chạm xà ngang rồi bật vào người thủ môn Bart Verbruggen của Brighton, khiến nó có thể được tính là bàn phản lưới nhà.

Giải Ngoại hạng Anh đôi khi có thay đổi việc công nhận bàn thắng sau khi trận đấu kết thúc, nhưng trong trường hợp này họ không thay đổi gì, cho phép bàn thắng của Dorgu - và quan trọng hơn - pha kiến ​​tạo của Bruno Fernandes được công nhận.

Bruno Fernandes được trao cúp kiến tạo nhiều nhất trong 1 mùa giải Premier League. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Thành tích của đội trưởng Manchester United đã được xác nhận sau trận đấu, khi Premier League công bố một video vào thứ Hai (giờ Anh) cho thấy Bruno Fernandes nhận được chiếc cúp là giải thưởng kiến tạo nhiều nhất mùa giải. "À, đây là một chiếc cúp đẹp", Fernandes nói trước khi tạo dáng chụp ảnh cùng nó.

Manchester United đã đưa ra một tuyên bố trên trang web của mình: "Chúng tôi xin chúc mừng Bruno Fernandes, người một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử. Chúng tôi vô cùng tự hào về những đóng góp của anh ấy".

Danh hiệu này là đỉnh cao của một mùa giải cá nhân xuất sắc của Fernandes, người cũng được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (FWA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã ghi được 9 bàn thắng và có 22 pha kiến ​​tạo trong 37 trận đấu trên mọi đấu trường cho MU, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Mirror Football (Anh), khi được hỏi cảm giác thế nào khi gia nhập hàng ngũ những huyền thoại của MU như Wayne Rooney, George Best, Sir Bobby Charlton và Cristiano Ronaldo trong việc giành giải thưởng FWA, Fernandes nói: “Tôi muốn đạt được mọi thứ mà những cầu thủ đó đã đạt được về mặt chiến thắng cùng CLB. Nhưng được đứng chung hàng ngũ với họ và nhận giải thưởng này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi, và tôi sẽ không giấu giếm điều đó.

Đây sẽ luôn là giải thưởng quan trọng nhất đối với tôi. Đó luôn là mục tiêu của tôi. Tôi chưa bao giờ che giấu điều đó. Như tôi đã nói trước đây, tôi không giỏi che giấu điều gì cả!. Tôi luôn sẵn sàng lên tiếng về những điều mình muốn đạt được, và điều tôi muốn đạt được là vô địch giải đấu quốc nội và vô địch Champions League".

Bruno Fernandes chỉ còn 12 tháng nữa là hết hạn hợp đồng hiện tại với Manchester United, nhưng HLV Michael Carrick chắc chắn đội trưởng của "quỷ đỏ" sẽ ở lại. "Tôi không có lý do gì để nghĩ khác cả", Carrick chia sẻ, "Chúng tôi rất thích những gì Bruno Fernandes đã làm và anh ấy cũng rất thích ở đây, tôi nghĩ các bạn có thể thấy điều đó. Fernandes muốn tiếp tục thi đấu, muốn ra sân trong mọi trận đấu vì anh ấy đang tận hưởng bóng đá, điều đó thật tuyệt vời".