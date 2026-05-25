Salah òa khóc ngày rời Liverpool sau 9 năm huyền thoại 25/05/2026 16:01

Trong trận hòa Brentford 1-1, tiền đạo người Ai Cập Salah rời sân ở phút 73 và gần như không kìm được cảm xúc khi khán đài Anfield đồng loạt hát vang tên anh sau tiếng còi mãn cuộc.

Đó là khoảnh khắc khiến Salah thừa nhận anh “đã khóc nhiều hơn cả cuộc đời mình”. Với một cầu thủ vốn ít khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ trước công chúng, hình ảnh Salah nghẹn ngào giữa sân Anfield cho thấy cuộc chia ly này có ý nghĩa lớn đến mức nào.

Cùng với Salah, Andy Robertson cũng nhận được sự tri ân đặc biệt từ người hâm mộ Liverpool. Cả hai cùng gia nhập đội bóng vào năm 2017 và trở thành những nhân tố quan trọng trong giai đoạn hồi sinh rực rỡ của câu lạc bộ. Họ đã cùng Liverpool chinh phục Champions League, hai lần vô địch Premier League và đưa đội bóng trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu châu Âu.

Ngôi sao người Ai Cập đá trận cuối trong màu áo Liverpool. Ảnh: EPA.

Salah dành nhiều lời trân trọng cho Robertson, người cũng sẽ rời Anfield vào mùa hè này. Anh gọi hậu vệ người Scotland là một đồng đội đặc biệt, luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng và xứng đáng nhận được tình yêu lớn từ các cổ động viên. Với Salah, việc được chia sẻ phòng thay đồ cùng Robertson trong suốt những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp là một vinh dự.

Ngày chia tay diễn ra trong bầu không khí hoàn toàn ấm áp, trái ngược với những căng thẳng từng xuất hiện trong mùa giải cuối cùng của Salah tại Liverpool. Trước đó, anh từng gây tranh cãi khi nói rằng CLB đã “bỏ rơi” mình vào tháng 12-2025. Đến tháng 5, Salah tiếp tục khiến dư luận chú ý khi đăng thông điệp cho rằng Liverpool cần trở lại với thứ bóng đá “giàu cảm xúc và máu lửa”.

Dù vậy, tất cả khúc mắc dường như đã được gác lại trong ngày cuối cùng ở Anfield. Salah khẳng định anh không còn nuối tiếc điều gì, bởi anh đã cùng Liverpool giành mọi danh hiệu lớn. Điều khiến anh xúc động nhất không phải là số cúp hay những kỷ lục cá nhân, mà là tình yêu mà người hâm mộ dành cho anh trong suốt chín năm gắn bó.

Khán giả yêu mến số 11 huyền thoại ở sân Anfield. Ảnh: EPA.

“Tôi sẽ ở rất xa nơi này, nhưng mỗi khi nhìn lại khung cảnh này, tôi biết mình sẽ luôn xúc động”, Salah nói. Anh cũng gửi lời chúc đội bóng tiếp tục giữ vững vị thế và chiến đấu như cách Liverpool từng làm trong những năm tháng huy hoàng.

Robertson cũng trải qua một ngày nặng trĩu cảm xúc. Hậu vệ Scotland thừa nhận anh gần như kiệt sức vì phải nói lời tạm biệt với quá nhiều người thân thiết trong tuần cuối cùng tại CLB. Anh nhắc đến Pep Guardiola như một đối thủ đã đẩy Liverpool đến giới hạn cao nhất trong các cuộc đua danh hiệu khốc liệt với Manchester City.

Cuộc chia tay cảm xúc của Robertson và Salah. Ảnh: EPA.

Theo Robertson, Liverpool có lẽ đã giành thêm nhiều chức vô địch Ngoại hạng Anh nếu không phải đối đầu với Man City của Guardiola. Nhưng chính những cuộc cạnh tranh ấy đã tạo nên một thời kỳ đáng nhớ của bóng đá Anh.

Trước mắt, Salah và Robertson sẽ tạm gác cảm xúc chia tay để hướng đến World Cup. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng Liverpool sẽ luôn là một phần lớn trong cuộc đời họ. Anfield không chỉ là nơi họ giành vinh quang, mà còn là mái nhà mà họ có thể trở lại bất cứ lúc nào.