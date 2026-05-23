Pep Guardiola từ chức HLV trưởng Man City trong video xúc động 23/05/2026 14:02

Manchester City đã xác nhận Pep Guardiola sẽ rời CLB sau trận đấu cuối cùng của mùa giải vào Chủ nhật gặp Aston Villa trên sân nhà Etihad ở vòng 38 Premier League. HLV người Tây Ban Nha cũng tuyên bố ra đi trong một video đầy xúc động. Tin tức được dự đoán trước này đã khép lại một trong những kỷ nguyên huấn luyện thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Thông tin Guardiola sẽ kết thúc một thập kỷ huy hoàng tại sân Etihad sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa vào Chủ nhật đã được tiết lộ lần đầu tiên vào tối thứ Hai vừa qua từ truyền thông Anh. HLV người Tây Ban Nha vẫn còn một năm hợp đồng với Man City nhưng hiện được dự đoán sẽ được thay thế bởi Enzo Maresca.

Trong một tuyên bố, Manchester City cho biết, "Pep Guardiola sẽ từ chức HLV trưởng của Manchester City vào mùa hè này. HLV người Tây Ban Nha, người gia nhập Manchester City vào tháng 7 năm 2016, đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong suốt 10 năm dẫn dắt đội bóng, và sẽ ra đi với 20 danh hiệu lớn - trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử của chúng tôi.

Mặc dù đã rời khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester City, Guardiola vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với City Football Group bằng cách đảm nhận vai trò Đại sứ toàn cầu. Trong vai trò này, ông sẽ đưa ra lời khuyên kỹ thuật cho các CLB trong tập đoàn, tham gia vào các dự án và hợp tác cụ thể".

Pep Guardiola chính thức chia tay Man City. ẢNH: CAMERA SPORTS

Thông điệp xúc động của Pep Guardiola

Trong khi đó, trong một đoạn video, Pep Guardiola xúc động nói trong một thông điệp gửi đến người hâm mộ Man City: “Khi tôi đến, cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi là với Noel Gallagher. Tôi bước ra với suy nghĩ, "Được rồi… Noel ở đây à? Chắc chắn sẽ rất thú vị".

Và chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Đừng hỏi tôi lý do ra đi. Không có lý do nào cả, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết đã đến lúc mình phải ra đi. Không có gì là vĩnh cửu, nếu có, tôi đã ở đây rồi. Điều vĩnh cửu sẽ là cảm xúc, những con người, những kỷ niệm, tình yêu tôi dành cho Manchester City.

Đây là một thành phố được xây dựng từ lao động, từ sự cần cù. Bạn có thể thấy điều đó qua màu sắc của những viên gạch. Từ những người đến sớm, ở lại muộn, những nhà máy, các công đoàn, âm nhạc. Đơn giản là cuộc Cách mạng Công nghiệp và cách nó đã thay đổi thế giới. Và tôi nghĩ tôi đã dần hiểu điều đó, và các đội của tôi cũng vậy.

Chúng ta đã làm việc, chúng ta đã chịu đựng, chúng ta đã chiến đấu và chúng ta đã làm mọi việc theo cách riêng của mình. Theo cách của chúng ta, sự chăm chỉ thể hiện dưới nhiều hình thức. Chuyến đi đến Bournemouth (hòa 1-1), khi chúng ta để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh, các bạn đã ở đó. Những chuyến đi đến Istanbul, các bạn cũng ở đó.

Hãy nhớ lại vụ tấn công tại Manchester Arena, khi thành phố này cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự trông như thế nào? Không phải giận dữ, không phải sợ hãi, mà chỉ là tình yêu thương, tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết và một thành phố thống nhất.

Hãy nhớ lại khoảnh khắc mất mẹ trong đại dịch COVID và cảm nhận được sự hỗ trợ mà CLB này mang lại cho tôi. Người hâm mộ, nhân viên, người dân Manchester, các bạn đã cho tôi sức mạnh khi tôi cần nhất. Cris, các con tôi, cả gia đình tôi và các bạn luôn ở bên cạnh tôi. Khaldoon (chủ tịch Man City), anh cũng vậy.

Về các cầu thủ, tôi sẽ không bao giờ quên - từng khoảnh khắc, từng giây phút, ban huấn luyện, CLB này, tất cả mọi thứ. Những gì chúng tôi đã làm, chúng tôi làm vì tất cả các bạn. Và các bạn thật sự xuất sắc. Các bạn chưa biết điều đó, nhưng các bạn đang để lại một di sản. Vậy nên khi thời gian của tôi sắp kết thúc, hãy vui vẻ lên.

Thưa quý vị, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Cảm ơn vì đã thúc đẩy tôi. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi. Thật là tuyệt vời. Yêu tất cả mọi người".

Pep Guardiola và Noel Gallagher. ẢNH: PUMA/PEEM

2. Thành tích vô tiền khoáng hậu của Man City

Kể từ khi được bổ nhiệm vào mùa hè năm 2016, Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City đến một thập kỷ thành công chưa từng có. Trước mùa giải này, ông đã giành được sáu chức vô địch Premier League, một chức vô địch Champions League và hai cúp FA.

Pep Guardiola đã giành được chức vô địch Carabao Cup lần thứ năm vào tháng 2, đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Guardiola là mùa giải 2022/23, khi Man City giành cú ăn ba gồm Champions League, Premier League và FA Cup.

Mùa giải trước, Manchester City đứng thứ ba Ngoại hạng Anh, sau nhà vô địch Liverpool và Arsenal, và mùa giải này thì đứng thứ hai sau Pháo thủ, nhưng quãng thời gian Guardiola dẫn dắt Manchester City là dài nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Ông từng có bốn năm dẫn dắt Barcelona trước khi rời đi vào năm 2012.

Sau một năm tạm nghỉ, Guardiola gia nhập Bayern Munich vào năm 2013 trước khi chuyển đến Man City ba năm sau đó. Giờ đây, Guardiola sẽ rời Etihad sau khi giành được một bộ sưu tập đáng kinh ngạc gồm 20 danh hiệu trong thời gian làm HLV tại Anh, danh hiệu gần nhất là vào thứ Bảy tuần trước khi đội bóng của Guardiola đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup tại Wembley.

"Trong 10 qua, sự trung thực và tin tưởng đã tạo nên nền tảng vững chắc giúp chúng tôi cùng Pep Guardiola vượt qua mọi tình huống, luôn hiểu rằng chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp đúng đắn," Chủ tịch Man City, Khaldoon Al Mubarak, cho biết, "Ngày nay, câu trả lời đúng đắn là Guardiola nên kết thúc sự nghiệp HLV của mình tại Manchester City.

Đã có những thời điểm trong sự nghiệp mà ông ấy có thể dừng lại, và như vậy là đủ rồi. Nhưng bằng cách nào đó, Guardiola luôn tìm thấy nguồn năng lượng mới và tiếp tục tiến lên, tìm ra những cách thức khác biệt và sáng tạo để tiếp tục giành chiến thắng và mang lại thành công.

Guardiola giành rất nhiều vinh quang tại Man City. ẢNH: AFP

Do đó, Manchester City có một thập kỷ đầy ắp những kỷ niệm và thành công đáng để mãi mãi biết ơn, và hơn thế nữa, một sự phát triển không thể đảo ngược. Cách tiếp cận độc đáo mà Pep Guardiola mang đến trong công tác huấn luyện đã cho phép ông ấy liên tục thách thức mọi giới hạn trong môn thể thao này. Đó là lý do tại sao trong 10 năm qua, ông ấy không chỉ giúp Manchester City trở nên tốt hơn mà còn giúp bóng đá nói chung trở nên tốt hơn".

3. Nếu có điều gì khó hơn chiến thắng, thì đó là chiến thắng một lần nữa

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Man City, Ferran Soriano, nhận xét: “Chúng tôi rất vinh dự được làm việc cùng Pep Guardiola trong 10 năm qua. Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự vĩ đại và tận tâm của ông ấy, đồng thời cũng được tận hưởng tình bạn, sự đồng hành và lòng nhân ái của ông ấy.

Thật là một vinh dự lớn lao đối với rất nhiều người trong chúng ta tại Manchester City! Di sản của Pep Guardiola là phi thường và tác động thực sự của nó sẽ được lịch sử đánh giá đúng mức. Guardiola đã đóng góp quyết định vào hành trình vươn tới đỉnh cao toàn cầu của chúng ta và những tiêu chuẩn cao của ông ấy sẽ là tấm gương cho các cầu thủ và HLV tương lai.

Nếu có điều gì khó hơn chiến thắng, thì đó chính là chiến thắng một lần nữa. Điều đó đòi hỏi sự kiên trì, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự khiêm tốn để bắt đầu lại mỗi năm, với cùng một nguồn năng lượng, hết lần này đến lần khác. Đó là những gì Pep Guardiola đã làm.

10 năm trước, chẳng ai tin rằng chúng ta có thể giành được 20 danh hiệu trong thập kỷ này, với lối chơi bóng đá hấp dẫn và chất lượng cao như vậy. Điều đó là không tưởng... vậy mà nó đã xảy ra. Trong khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm quá khứ, chúng ta cũng rất vui mừng khi biết rằng Pep Guardiola sẽ ở lại với tập đoàn và chúng ta sẽ có thể tận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm của ông ấy tại rất nhiều CLB khác để hỗ trợ các HLV và cầu thủ.

Chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn Pep Guardiola và trân trọng rất nhiều kỷ niệm khó quên. Ông ấy là một huyền thoại của Man City... mãi mãi".

Phát biểu hồi đầu tuần này, trung vệ của Man City John Stones tiết lộ Guardiola đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận bóng đá của anh tại CLB. Cả Stones và Guardiola đều gia nhập Man City vào mùa hè năm 2016, và trung vệ người Anh này đã phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha.

John Stones chia sẻ, “Tôi nghĩ khi nhìn lại thời điểm tôi mới đến Manchester City, tôi không phải là một trung vệ điển hình. Có lẽ thể hình của tôi phù hợp với lối chơi bóng đá hiện nay, nhưng 10 năm trước, Pep Guardiola đã nhận ra điều đó và mọi người đều ủng hộ tôi, tôi cảm thấy đó là cách chơi bóng đá đúng đắn.

Tôi nghĩ từ ‘thiên tài’ được dùng để miêu tả Pep Guardiola, cách ông ấy nhìn nhận trận đấu hoàn toàn khác. Đó là một trong những điều tôi nhận ra khi mới đến. Tôi nghĩ mình hiểu bóng đá nhưng nhanh chóng nhận ra mình không hề hiểu".

Guardiola và Silva sẽ cùng rời Man City như một huyền thoại. Ảnh: PRESS ASSOCIATION

Trong khi đó, một cầu thủ khác sắp rời Man City, Bernardo Silva, tiết lộ Guardiola là "thần tượng" của anh trước khi đến Manchester. Bernardo Silva nói: “Trước khi tôi gia nhập Man City, Guardiola luôn là nguồn cảm hứng đối với tôi bởi vì khi ông ấy huấn luyện Barcelona, ​​đội bóng đó với những cầu thủ nhỏ con, với Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Pedro.

Thời điểm đó, tôi đang ở học viện Benfica nhưng không được ra sân thường xuyên vì họ cho rằng tôi không đủ thể hình, không đủ mạnh. Và khi nhìn vào đội bóng đó, tôi nghĩ, "những người này cũng không to con, cũng không mạnh mẽ. Nếu họ làm được, biết đâu một ngày nào đó mình cũng làm được".

Vì vậy, đội bóng của Pep Guardiola luôn là nguồn cảm hứng đối với tôi, và việc gia nhập Manchester City, được gắn bó với ông ấy trong chín năm và được là một phần của thành công này, thật tuyệt vời".