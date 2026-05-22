Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga 22/05/2026 23:23

(PLO)- Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Sáng 22-5, tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga tại Moskva. Ảnh: BQP

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tham gia đoàn còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giangđánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục là các trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả hợp tác quốc phòng nổi bật thời gian qua giữa hai nước như hợp tác giữa các quân, binh chủng và cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước; đào tạo; nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; phối hợp trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cảm ơn phía Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và cấp học bổng đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả hợp tác quốc phòng nổi bật thời gian qua giữa hai nước. Ảnh: BQP

Về phía Nga, Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu nhắc lại những kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 12-2025, đồng thời chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Theo đó, Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự; mở rộng hợp tác đào tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển.