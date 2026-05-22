TP.HCM: Cấp xã kiến nghị bổ sung biên chế khi tinh giản lực lượng không chuyên trách 22/05/2026 17:44

(PLO)- Cấp xã tại TP.HCM nêu việc tinh giản lực lượng không chuyên trách khiến nhân sự cơ sở thiếu hụt, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Ngày 22-5, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã làm việc với thường trực Đảng ủy các xã, phường: Phú Giáo, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Bình Chánh, Long Hải, Long Điền và Phước Hòa.

Cấp xã thiếu nhân lực nhiều lĩnh vực

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh Nghiêm Văn Út nêu thực tế nhân sự ở khu phố còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nên việc tiếp cận mạng xã hội, xử lý thông tin, triển khai nhiệm vụ chưa kịp thời, thiếu tính đổi mới, sáng tạo.

Theo ông, Trung tâm cung ứng dịch vụ công của phường hiện cung cấp nhiều dịch vụ đa ngành nhưng việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vẫn chưa cụ thể, gây khó khăn trong xây dựng đề án việc làm, mô tả vị trí công tác và tuyển dụng nhân sự phù hợp, nhất là ở lĩnh vực môi trường.

Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh kiến nghị bổ sung thêm biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc phường sau khi kết thúc lực lượng hoạt động không chuyên trách nhằm giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã làm việc với thường trực Đảng ủy các xã, phường. Ảnh: THANH THÙY

Lãnh đạo xã Phú Giáo cho biết trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, một số lĩnh vực còn lúng túng do vừa triển khai sau sắp xếp hành chính, vừa phải xử lý khối lượng công việc lớn.

Việc đồng bộ, liên thông các phần mềm quản lý chuyên ngành chưa thống nhất, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đất đai, tư pháp; trong khi một bộ phận người dân vẫn chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác số hóa dữ liệu cũng gặp nhiều trở ngại do hạ tầng công nghệ và kỹ năng cán bộ chưa đồng đều.

Cũng theo lãnh đạo xã này, cấp xã được phân cấp, phân quyền thêm nhiều nhiệm vụ, trong khi nhiều quy định pháp luật mới liên tục được sửa đổi, bổ sung khiến cán bộ cần thêm thời gian nghiên cứu, tiếp cận.

Ở một số lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, bảo trợ xã hội vẫn thiếu nhân lực do cán bộ thường xuyên phải xuống địa bàn xác minh thực tế. Việc tinh giản lực lượng không chuyên trách càng khiến nhân sự cơ sở thiếu hụt, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Phường Phú Giáo kiến nghị TP.HCM xem xét bổ sung biên chế theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên và phân loại đơn vị hành chính, với khoảng 50-55 biên chế, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng, môi trường, quản lý đô thị, công nghệ thông tin…

Đồng thời, địa phương đề xuất sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách và cán bộ ấp; tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xã Long Điền kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Đồng thời, sớm ban hành khung tiêu chí xác định biên chế, vị trí việc làm và tiêu chuẩn vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc để các địa phương chủ động trong một số công tác như quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác sắp xếp, tinh giản biên chế.

Quan tâm công tác tư tưởng cho đội ngũ không chuyên trách

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng đầu năm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, trong đó cần sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, nhất là ở các nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vướng mắc phát sinh để triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu cấp ủy các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ không chuyên trách. Ảnh: THANH THÙY

Với những khó khăn, vướng mắc đã được các địa phương phản ánh nếu TP đã có hướng dẫn thì cần chủ động triển khai thực hiện; các vấn đề chưa có quy định cụ thể phải tổng hợp, báo cáo để kịp thời tháo gỡ cho cơ sở.

Bà cũng đề nghị các địa phương tập trung sơ kết một năm thực hiện và tổng kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với chuyển đổi số, đây là nhiệm vụ cần ưu tiên tối đa, triển khai quyết liệt với lộ trình cụ thể, nhất là 4 thủ tục hành chính đã được quy định thời hạn thực hiện.

Bà thông tin TP.HCM cũng sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại xã, phường trong triển khai chuyển đổi số, hướng tới 100% đảng viên đều biết sử dụng sổ tay điện tử và ứng dụng đóng đảng phí trực tuyến...

Liên quan việc giải quyết chế độ cho lực lượng không chuyên trách, bà Văn Thị Bạch Tuyết, cho biết TP.HCM hiện có khoảng 2.000 trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận. Tuy nhiên, với chỉ tiêu được phân bổ từ Trung ương, không thể bố trí hết toàn bộ số trường hợp này. Vì vậy, cấp ủy các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ không chuyên trách.

Lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh đây là lực lượng đã đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng địa phương trong suốt thời gian qua nên cần được ghi nhận, trân trọng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý việc sử dụng lại đội ngũ cán bộ đủ điều kiện cần thực hiện quy trình phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, tránh phát sinh tâm tư, so bì trong đội ngũ. Việc xem xét bố trí, tiếp nhận cần căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khả năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của từng trường hợp.