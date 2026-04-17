TP.HCM tìm 'lối ra' cho sắp xếp hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách 17/04/2026 05:51

(PLO)- TP.HCM đang xây dựng phương án tuyển dụng lại, bố trí công việc phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách đủ tiêu chuẩn.

Thực hiện quy định chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ ngày 31-5 tới đây, nhiều phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này.

Lãnh đạo TP.HCM nhìn nhận đội ngũ này là nguồn lực quan trọng của địa phương. Vì vậy, Thành ủy TP.HCM đã lập bốn đoàn khảo sát thực tế để đánh giá việc phân công, bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách. Từ đó nghiên cứu, xây dựng phương án tuyển dụng lại, bố trí phù hợp với những trường hợp đủ tiêu chuẩn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khảo sát về tình hình người hoạt động không chuyên trách tại phường An Lạc. Ảnh: THANH THÙY

Mong có phương án, chính sách hợp lý

Anh NQH có gần 11 năm làm việc trong lĩnh vực địa chính - xây dựng tại một phường thuộc TP.HCM cũ. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh H tiếp tục gắn bó tại phòng kinh tế- hạ tầng- đô thị của phường Hiệp Bình.

Anh H nói chưa bao giờ nghĩ đây là công việc tạm thời, bởi khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, số đầu việc phải giải quyết mỗi ngày không khác gì một công chức.

Ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy, anh H mong chính quyền TP có cơ chế chuyển tiếp hợp lý với những người có năng lực. Với những người không đủ điều kiện tuyển dụng lại, anh kỳ vọng TP có phương án hỗ trợ, chuyển đổi công việc cho họ trong thời gian đầu sau nghỉ việc.

Ông Nguyễn Phúc Đức phụ trách công tác tuyên giáo, ban xây dựng đảng, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng kí trong một hoạt động của phường. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Phúc Đức phụ trách công tác tuyên giáo tại Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, cũng có hơn tám năm làm việc ở vị trí không chuyên trách. Ngoài công việc chuyên môn, ông còn đảm nhận nhiều đầu việc khác.

Ông Đức ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng cũng mong TP có cơ chế tiếp nhận những người có kinh nghiệm, năng lực, có sự gắn bó với người dân tiếp tục được bố trí phù hợp.

“Có những người gắn bó hơn 20 năm, anh em lăn xả trong dịch COVID-19 hay cao điểm thực hiện chính quyền hai cấp. Tôi mong TP có phương án hợp lý, quan tâm tới những người không đủ điều kiện tiếp nhận trở lại, có chính sách hỗ trợ các cơ hội việc làm khác, bởi họ còn phải lo cho cuộc sống phía trước” - anh chia sẻ.

Áp lực tăng trên vai đội ngũ hiện hữu

Phường Hiệp Bình với dân số hơn 215.000 người nhưng hiện có 154 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, 51 người hoạt động không chuyên trách đang tham gia công việc ở các khối Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đều có trình độ đại học trở lên. Tính trung bình, mỗi công chức phường phải phục vụ hơn 2.000 người dân.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình đánh giá đội ngũ này 'chịu nhiệt' tốt, am hiểu địa phương, có năng lực thực tiễn. Nếu dừng sử dụng, áp lực công việc sẽ nặng gánh hơn cho cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến sự ổn định của cấp phường.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khảo sát tình hình tại phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH TUYỀN

Trưởng phòng Phòng kinh tế - hạ tầng - đô thị một phường tại TP.HCM cho biết phòng đang đảm nhận hơn 185 đầu việc nhưng chỉ có bốn cán bộ, công chức và năm người hoạt động không chuyên trách. “Có đội ngũ này như thêm tay thêm chân. Nếu cắt giảm đột ngột sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung” - vị trưởng phòng nêu.

Nhiều lãnh đạo phường, xã cho rằng việc tinh giản biên chế trong thời gian ngắn đang tạo áp lực lớn đối với cấp phường, trong khi lực lượng người hoạt động không chuyên trách đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Cấp xã cũng đề xuất TP xem xét tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm cung ứng dịch vụ công hay Ban Quản lý dự án cấp phường…

Dự kiến, TP.HCM có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước 31-5. Sở Nội vụ TP.HCM thông tin đang tham mưu UBND TP kế hoạch tuyển dụng theo hướng phân cấp cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Nơi nào thiếu biên chế sẽ được chủ động tuyển dụng.

Sở cũng nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho đội ngũ này.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu địa phương đánh giá sát năng lực, hiệu quả công việc, chuyên môn của người hoạt động không chuyên trách, phù hợp với vị trí muốn tuyển dụng để có sự sắp xếp phù hợp nhất.

Cần lộ trình phù hợp với lực lượng không chuyên trách

TS Nguyễn Thị Thiện Trí, giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường ĐH Luật TP.HCM, đánh giá người hoạt động không chuyên trách là lực lượng đóng góp “thầm lặng”, giúp bộ máy ở cơ sở vận hành trơn tru, hiệu quả.

Theo bà Trí, khi cấp chính quyền cơ sở được phân cấp nhiều nhiệm vụ có tính chuyên môn cao, việc chuẩn hóa về chuyên môn với đội ngũ công chức là tất yếu. “Đây không đơn thuần là hiệu quả công việc mà còn là hình ảnh, bộ mặt và uy tín của chính quyền cấp cơ sở trong tiếp xúc, giao dịch với dân” - TS Trí nhìn nhận.

Đoàn viên, người hoạt động không chuyên trách phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hỗ trợ người dân cập nhật thông tin, dữ liệu đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Tuy nhiên, TS Trí cho rằng cần có lộ trình cho sự rời đi của lực lượng không chuyên trách. Điều này là cần thiết để hỗ trợ trong thời gian đầu khi các lực lượng chuyên môn ở các xã, phường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

TS Trí cũng phân tích thêm rằng việc tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm mới chỉ được thực hiện đồng bộ và thống nhất từ sau tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, tuyển dụng được ngay và đầy đủ các vị trí chuyên môn sẽ khó khăn do phụ thuộc vào đầu vào của ứng viên dự tuyển. Do đó, một số vị trí chuyên môn cấp xã ban đầu chưa có người đảm nhận, như kế toán, xây dựng, công thương…

Trước khó khăn nêu trên, việc xem xét giữ lại người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại một số vị trí chưa có công chức chuyên môn phụ trách là cần thiết và hợp lý.

“Cần lắng nghe nhu cầu của từng xã, phường để tránh áp dụng cơ học, làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành ở cấp cơ sở và ảnh hưởng đến thành quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp” - TS Trí nhận định.

Tận dụng nhân lực sẵn có, không làm gia tăng biên chế

TS Nguyễn Trần Như Khuê, Trường ĐH Văn Lang, cũng cho rằng đội ngũ không chuyên trách giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vận hành hệ thống chính trị. Đây là lực lượng hỗ trợ, giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cũng là những người gần dân nhất, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân lên cấp trên. Nếu thiếu lực lượng này, bộ máy cơ sở rất dễ rơi vào tình trạng quá tải, xa rời thực tiễn đời sống xã hội.

Với đặc thù của TP.HCM, khối lượng công việc nhiều, áp lực công việc cao, việc tính phương án tuyển dụng lại một phần lực lượng không chuyên trách là cần thiết để tránh quá tải bộ máy.

TP.HCM có thể cần xem xét bố trí người hoạt động không chuyên trách vào các vị trí việc làm kiêm nhiệm trong hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tuyển dụng như thế nào để bảo đảm hiệu quả và đúng quy định. Bà Khuê đề xuất với những cá nhân có năng lực và mong muốn tiếp tục công tác thì nên xem xét bố trí vào các vị trí việc làm kiêm nhiệm. Đây là giải pháp vừa tận dụng được nguồn nhân lực sẵn có, vừa không làm gia tăng biên chế.

Còn với lực lượng trẻ, có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, TP.HCM cần có cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện để họ thi tuyển vào các vị trí công chức còn thiếu sau sắp xếp bộ máy.

TP cũng có thể linh hoạt áp dụng hình thức hợp đồng lao động ngắn hạn, theo nhiệm vụ cụ thể cho những nhiệm vụ mang tính thời điểm. Cùng đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhằm tinh giản đội ngũ không đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Với những trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục công tác, TS Khuê cho rằng cần có chính sách phù hợp như hỗ trợ tài chính khi nghỉ việc theo chế độ, kết nối giới thiệu việc làm, hoặc tạo điều kiện chuyển đổi sang làm việc trong các mô hình do tư nhân đảm nhận thực hiện các dịch vụ công...

"Những chính sách này không chỉ thể hiện tính nhân văn mà còn góp phần bảo đảm đời sống người lao động trong quá trình cải cách bộ máy" - bà nêu.