Người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng, sẽ không để lãng phí 07/04/2026 20:19

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng. TP.HCM đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp để không lãng phí.

Ngày 7-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quý 1-2026.

Nhiều ý kiến tại hội nghị bày tỏ mong muốn TP.HCM sớm có giải pháp bố trí, sắp xếp hoặc xem xét tuyển dụng lại những trường hợp đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo quy định chung, TP phải kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước ngày 31-5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cho biết số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn còn khá lớn, trong khi nhu cầu tuyển dụng vào biên chế lại rất hạn chế.

Để giải quyết, TP sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy và ổn định đội ngũ.

TP.HCM đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp người hoạt động không chuyên trách. Ảnh minh họa: THANH THÙY

Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận cấp cơ sở vẫn muốn giữ lại người hoạt động không chuyên trách nhưng chưa có phương án bố trí công việc cụ thể.

Vì vậy, bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, trong quá trình rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ này, các địa phương cần tính toán kỹ lưỡng phương án sử dụng, bố trí công việc phù hợp với từng trường hợp. Việc bố trí phải bảo đảm người được giữ lại phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng giữ lại nhưng không phát huy hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng của địa phương và của TP.

Ông khẳng định, TP.HCM sẽ không để lãng phí nguồn lực này, mà đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu công việc.

Các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thành phố sẽ xem xét, giải quyết chế độ theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Ông cũng lưu ý hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, đòi hỏi sự chủ động và quyết liệt trong triển khai trong thời gian tới.

Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị cần phát huy vai trò đi trước, làm trước những phần việc gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, như chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng hệ thống trường lớp…; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP cần tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ của TP.HCM như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước và xây dựng TP không ma túy.