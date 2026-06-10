TP.HCM 'trải thảm đỏ' thu hút chuyên gia, kiến trúc sư trưởng chủ trì các dự án trọng điểm 10/06/2026 05:59

(PLO)- TP.HCM tập trung ưu tiên thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng để chủ trì đề án trọng điểm về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, dự án đầu tư hạ tầng đô thị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của TP.

Theo kế hoạch, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp với các trường phổ thông, trung tâm đào tạo, huấn luyện, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước thường xuyên rà soát, lập danh sách những cá nhân có thành tích học tập, có trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc, nổi trội, có tài năng đặc biệt. Đối tượng thu hút phải thuộc diện quy định tại Nghị quyết 27/2023 HĐND TP; Nghị định 231/2025, Nghị định 249/2025. Qua đó, báo cáo cấp có thẩm quyền của TP xem xét, thu hút vào các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác của mỗi trường hợp.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt. Ảnh: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM

Từ năm 2027, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu về chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng, người có tài năng đặc biệt. Đảm bảo nguồn thông tin, dữ liệu được quản lý và khai thác có hiệu quả cao, phục vụ tốt cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyển dụng, trọng dụng và phát huy năng lực chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trước và sau khi thu hút.

Cạnh đó, thường xuyên rà soát, xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các công trình, đề án, dự án trọng điểm, mũi nhọn của TP cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng, người có tài năng đặc biệt. Trọng tâm là các chương trình trọng điểm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung ưu tiên thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng cho các vị trí là chủ trì, phụ trách chính cho các chương trình, đề án trọng điểm về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, các công trình, dự án đầu tư hạ tầng đô thị, các chính sách, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đẩy mạnh thu hút người có tài năng đặc biệt cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật hàn lâm phục vụ trình diễn trong các sự kiện quốc gia, khu vực và quốc tế. Lĩnh vực thể dục, thể thao của TP cũng được ưu tiên nhằm hướng tới giành thành tích cao tại các đại hội thể thao châu lục và thế giới.

Các cơ quan, đơn vị kịp thời đăng ký các chỉ tiêu thu hút khi phát sinh nhu cầu trên thực tế nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, công trình cụ thể.

Lưu ý, khi đăng ký vị trí thu hút phải mô tả rõ sản phẩm đầu ra, chỉ tiêu đánh giá, thời hạn hoàn thành và cơ chế sử dụng kết quả.

Các vị trí thu hút phải thực sự là những vị trí có yêu cầu đặc biệt về thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược, những công trình khoa học, sản phẩm trí tuệ thực sự mang lại hiệu quả đột phá cho ngành, lĩnh vực. Không đăng ký nhu cầu thu hút đối với các vị trí mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị có khả năng thực hiện được.

Việc tổ chức thu hút phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Cá nhân được xem xét, tuyển chọn phải thực sự là các trường hợp có đủ phẩm chất và trình độ, năng lực chuyên môn thực sự tiêu biểu, nổi trội trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới hoặc có năng khiếu, kỹ năng, kỹ xảo đặc biệt xuất sắc.

Họ cũng phải là những cá nhân đã có nhiều kinh nghiệm trong trực tiếp, chủ trì công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, đề án, kế hoạch, chương trình, sáng kiến công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao; có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

“Không đặt nặng về số lượng chỉ tiêu thu hút; không lợi dụng chính sách để đề xuất thu hút những trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực chuyên môn hoặc ít có tiềm năng phát triển” - kế hoạch nêu rõ.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh phải quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, không gian làm việc, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và bố trí phương tiện làm việc đầy đủ, phù hợp với điều kiện và khả năng của cơ quan, đơn vị để chuyên gia, nhà khoa học, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Kiến trúc sư trưởng dự án và người có tài năng đặc biệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng cơ chế ưu tiên cho các chuyên gia, nhà khoa học, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Kiến trúc sư trưởng dự án và người có tài năng đặc biệt của TP được sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

Ngoài ra, còn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, tăng cường dân chủ, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đối tượng nêu trên. Tạo mọi điều kiện tiếp cận, khai thác thông tin, tài liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, các tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kịp thời phân công, bố trí nhân sự có năng lực phù hợp để hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao. Cùng đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý theo thẩm quyền các vấn đề vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh.