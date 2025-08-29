'Chân dung' Kiến trúc sư trưởng về khoa học công nghệ

Chính phủ ngày 26-8 đã ban hành Nghị định 231 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Ba nhóm Kiến trúc sư trưởng
Trong đó, Kiến trúc sư trưởng là những người được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và giao thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, gồm ba nhóm.
Cụ thể, Kiến trúc sư trưởng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành ở trung ương (Kiến trúc sư trưởng cấp bộ) là người chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của cơ quan cấp bộ.
Kiến trúc sư trưởng của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương (Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh) là người chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của địa phương.
Kiến trúc sư trưởng Dự án là người chủ trì thực hiện dự án có hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Những tiêu chí tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng
Về tiêu chí tuyển chọn, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh phải có ít nhất bảy năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.
Chủ trì hoặc tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu một chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành, lĩnh vực, địa phương; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Có năng lực xây dựng, điều phối lộ trình công nghệ, kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có tư duy chiến lược, tư duy hệ thống và khả năng dẫn dắt tầm nhìn công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo ở quy mô ngành, lĩnh vực, địa phương.
Có khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với Kiến trúc sư trưởng Dự án, họ phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.
Chủ trì triển khai thành công tối thiểu một chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động ở cấp dự án. Có năng lực triển khai kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của chương trình, dự án.
Kiến trúc sư trưởng Dự án cũng phải có khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các nhiệm vụ của Kiến trúc sư trưởng
Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết để triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với lĩnh vực đặc thù và thế mạnh của bộ, ngành, địa phương.
Cùng đó, xây dựng kiến trúc hệ thống của bộ, ngành, địa phương bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống theo hướng dẫn của Tổng công trình sư Hệ thống để áp dụng trong phạm vi quản lý. Đề xuất điều chỉnh, cập nhật thiết kế chương trình, nhiệm vụ và tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh còn có nhiệm vụ tổ chức, điều phối các nhóm chuyên gia, nhóm nghiên cứu, đơn vị triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng đó, thiết kế kỹ thuật chương trình, nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.
Những người này được đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước tham gia chương trình, nhiệm vụ. Đề xuất chính sách đặc thù, cơ chế điều phối đặc biệt trong ngành, lĩnh vực đối với chương trình, nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất lộ trình thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ và việc kết nối doanh nghiệp tiếp cận sản phẩm khoa học, công nghệ…
Với Kiến trúc sư trưởng Dự án, họ có nhiệm vụ chủ trì thiết kế chi tiết hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của dự án, bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống. Xây dựng tài liệu kỹ thuật của dự án. Bảo vệ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ của hợp phần trước cấp có thẩm quyền quản lý dự án, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh…
Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng làm việc theo hợp đồng lao động ngoài biên chế. Nếu là cán bộ, công chức được tuyển chọn, họ thôi giữ chức vụ cũ để tập trung nhiệm vụ mới, thời gian này vẫn được tính là công tác liên tục.
Các chính sách đãi ngộ vượt trội
Mức lương, thu nhập của Kiến trúc sư trưởng được thỏa thuận trên cơ sở mức lương hiện hưởng và nhiệm vụ đảm nhận, bảo đảm tương xứng với trách nhiệm, phù hợp mặt bằng thị trường.
Về tiền thưởng, mức tối đa là 5 tháng lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tháng lương nếu hoàn thành nhiệm vụ. Người được chọn còn được hỗ trợ ban đầu một tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.
Những người này còn được hưởng chính sách nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, phó chủ tịch UBND tỉnh, vụ trưởng thuộc bộ hoặc giám đốc sở của tỉnh. Người giữ các chức danh này được lựa chọn tối đa 5 nhân sự giúp việc, được phép đề xuất lập dự toán và cấp kinh phí để khảo sát, nghiên cứu, hợp tác quốc tế.
Kiến trúc sư trưởng cùng gia đình được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, trường học cho con cái dưới 18 tuổi. Với trường hợp là người nước ngoài, họ được miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần… khi làm việc tại Việt Nam. Họ cũng được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam hết có nguyện vọng.
Ngoài ra, người đảm nhiệm chức danh được gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng khi nhận nhiệm vụ và khi kết thúc nhiệm vụ theo hợp đồng; được lãnh đạo cấp cao biểu dương, khen thưởng theo quy định, đồng thời tham gia các diễn đàn lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.