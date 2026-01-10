Phó Bí thư Cần Thơ: Điều chuyển ngay cán bộ sợ trách nhiệm, không chịu làm 10/01/2026 12:11

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị điều chuyển sang vị trí khác những cán bộ không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm. Nếu đánh giá không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

Ngày 10-1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành ủy; thông báo kết quả hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ ngày 10-1. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nghị quyết chiến lược của Trung ương và kết quả thực hiện Nghị quyết 57/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị cũng quán triệt chương trình công tác quý I-2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy thời gian tới; thông tin nhanh về Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15. Đồng thời, phát động thi đua trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Các cấp, ngành, địa phương cần ra sức thi đua, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết khi tổng kết năm 2025, TP còn năm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, ông Thanh nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ còn chưa đồng bộ, sự phối hợp giữa các phòng ban, sở ngành và địa phương chưa tốt.

"Doanh nghiệp, người dân đánh giá và chính đội ngũ cũng thấy, cùng một nội dung công việc nhưng địa phương khác làm sớm hơn chúng ta ba tháng. Trong kế hoạch, nhiều mục tiêu đặt ra để hoàn thành nhưng vẫn chưa thực hiện được", ông Thanh nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, nguyên nhân do thời gian đầu sáp nhập, phương pháp làm việc giữa từng người, các phòng chưa thống nhất, thậm chí nhiều cán bộ chưa hiểu việc, chưa hiểu nhau.

Việc phân công cán bộ ở các sở, ngành, địa phương chưa sát sở trường, chuyên môn. Thậm chí, có thủ trưởng đơn vị phân công theo cảm tính, ưu tiên người địa phương mình, dẫn đến không chọn được cán bộ đúng người, đúng việc.

"Một số đồng chí yếu năng lực chuyên môn không chịu khó nghiên cứu, cái gì cũng hỏi. Có đồng chí không hiểu, không biết nên làm sai. Một số khác thì sợ trách nhiệm, văn bản trình lên cứ để hoài không dám ký dù cấp trên nhắc nhở nhiều lần. Có trường hợp vừa hướng dẫn xong lại hỏi nữa, buộc chúng tôi phải đề nghị Thường trực UBND TP chỉ đạo mới dám ký", ông Đồng Văn Thanh nêu thực trạng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cho biết đây là những vấn đề đã được kiểm điểm tại hội nghị cuối năm 2025 và đã có giải pháp khắc phục trong năm 2026.

Cụ thể, đối với cán bộ, chuyên viên yếu chuyên môn sẽ tập trung bồi dưỡng đúng vị trí. Số cán bộ chưa đạt chuẩn, đặc biệt là kế toán (còn hơn 100 người), Đảng ủy UBND TP cần chỉ đạo Sở Nội vụ sớm tổ chức lớp học để chuẩn hóa trước khi bổ nhiệm.

Với những trường hợp điều hành chưa khoa học, thủ trưởng đơn vị phải tự đánh giá, điều chỉnh để đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Riêng đối tượng không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm, ông Thanh đề nghị điều chuyển sang vị trí khác. Qua đánh giá quý I, quý II nếu không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

"Người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Cần rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp", ông Đồng Văn Thanh yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cũng nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, AI và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành để phục vụ Nhân dân tốt hơn.