Ông Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 16/03/2026 21:20

(PLO)- Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Đăng Quỳnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BNB

Trong thời gian công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, ông Trần Đăng Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên; có khả năng xử lý, tiếp cận công việc toàn diện, nhất là các nhiệm vụ tham mưu trực tiếp cho Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Dũng nhấn mạnh trên cương vị mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Trần Đăng Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BNB

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Ninh Bình thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ông Trần Đăng Quỳnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư đã luôn quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, ông Trần Đăng Quỳnh nói sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Ông Trần Đăng Quỳnh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BNB

Ông cũng sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, ông Quỳnh luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh Ninh Bình.