Ông Đỗ Thành Trung làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng 20/04/2026 11:17

Sáng 20-4, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng bày tỏ vinh dự khi được HĐND TP tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng thời cho biết nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân TP.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP, các phó Chủ tịch và uỷ viên UBND TP. Ảnh: ĐT

Ông Đỗ Thành Trung khẳng định sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy và UBND TP; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo TP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, UBND TP tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

TP phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030, đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 – 14%/năm; phát huy vai trò trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ cảng biển, logistics; đồng thời tạo các động lực tăng trưởng mới theo hướng nhanh và bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII cũng thông qua Nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Lê Anh Quân; Vũ Tiến Phụng; Lê Trung Kiên; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân; Hoàng Minh Cường.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết bầu 14 Uỷ viên UBND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.