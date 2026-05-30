Thông qua quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và định hướng đô thị Đức Trọng 30/05/2026 07:44

(PLO)- Có 34/53 phiếu thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, trong đó cần làm rõ vai trò của đô thị Đức Trọng.

Hội đồng Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa có báo cáo kết quả phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh sau hợp nhất. Trong đó thông báo về số phiếu thông qua và một số ý kiến đề nghị bổ sung, đặc biệt là vai trò của đô thị Đức Trọng.

152 văn bản góp ý cho quy hoạch tỉnh

Phiên họp có 52/53 thành viên tham dự, trong đó 46 thành viên dự trực tiếp và 6 thành viên tham dự trực tuyến. Thành phần tham dự trực tuyến gồm TS Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với vai trò ủy viên phản biện cùng đại diện các Bộ Công thương, Y tế, Nội vụ, Ngoại giao và Tư pháp. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo không tham dự nhưng đã gửi phiếu đánh giá nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Phiên họp do ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Theo báo cáo, quá trình lập Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định như xin chủ trương điều chỉnh, lập đề cương, khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến rộng rãi.

Đến ngày 19-5, cơ quan lập quy hoạch đã nhận được 152 văn bản góp ý, gồm: 15/17 bộ, ngành trung ương; 4/4 địa phương lân cận; 25/25 thành viên Ban Chỉ đạo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; 22/22 sở, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 4/5 trường đại học; 79/124 xã, phường, đặc khu; 2 ý kiến người dân và 1 báo cáo phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Sở Tài chính cùng đơn vị tư vấn đã tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung nhiều nội dung trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Đa số ý kiến tại phiên họp thống nhất với sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, đồng thời đánh giá quy hoạch cơ bản bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch cấp trên và tích hợp tương đối đầy đủ các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Quy hoạch định hình 7 tiểu vùng, 18 cụm động lực tăng trưởng

Theo nội dung điều chỉnh, quy hoạch đã đề xuất nhiều định hướng lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội sau hợp nhất.

Trung tâm hành chính huyện Đức Trọng trước đây nay là xã Đức Trọng và sắp tới sẽ là phường Đức Trọng.

Trong đó có phương hướng tổ chức không gian phát triển với 7 tiểu vùng, 18 cụm động lực tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 khu vực động lực.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển hàng loạt khu chức năng như khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo khoa học công nghệ, khu văn hóa - thể thao…

Nhiều nội dung hạ tầng trọng điểm được đưa vào quy hoạch gồm đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, logistics, năng lượng, cấp điện, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và thương mại dịch vụ.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định đề nghị tiếp tục cập nhật các quy hoạch ngành quốc gia đang điều chỉnh để bảo đảm tính đồng bộ; bổ sung đánh giá sâu hơn về tài nguyên du lịch, di sản, biến đổi khí hậu, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn và chỉ số TFP trong tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, Hội đồng đề nghị bổ sung tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng xây dựng Lâm Đồng trở thành “Trung tâm logistics và năng lượng xanh liên vùng”.

Làm rõ vai trò động lực của đô thị Đức Trọng

Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp là định hướng phát triển đô thị Đức Trọng.

Theo Hội đồng thẩm định, phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn đã cơ bản phù hợp với định hướng phát triển vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng như thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, đối với đô thị Đức Trọng, Hội đồng đề nghị cần làm rõ hơn mô hình phát triển theo hướng đô thị động lực đa chức năng.

Hội đồng lưu ý cần tránh nguy cơ hình thành một trung tâm hành chính đơn thuần, thiếu động lực phát triển kinh tế - xã hội và thiếu sức lan tỏa vùng trong dài hạn.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề nghị bổ sung phân tích sâu hơn về vai trò của Lâm Đồng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đối với vùng và quốc gia.

34/53 phiếu thông qua đề nghị có chỉnh sửa, bổ sung

Kết luận phiên họp, Hội đồng nhận định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng phù hợp với bối cảnh phát triển sau hợp nhất và định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng đánh giá hồ sơ quy hoạch được chuẩn bị nghiêm túc, có hệ thống số liệu khá đầy đủ và đáng tin cậy trong việc đánh giá hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển tương lai.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy Hội đồng thống nhất thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng với hai mức: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: 19/53 phiếu, đạt 35,85% và thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: 34/53 phiếu, đạt 64,15%.

Như vậy, hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đủ điều kiện trình phê duyệt sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến thẩm định.

Hội đồng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải trình đầy đủ các nội dung góp ý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển đô thị, động lực tăng trưởng và liên kết vùng…

Theo dự kiến, ngày 31-5, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức ký phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.