Những 'đặc sản' không thể bỏ lỡ tại hội thao quân sự, võ thuật CAND năm 2026 ở Huế 29/05/2026 17:57

(PLO)- Hội thao năm nay có nhiều nội dung như võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm cùng màn biểu diễn pháo hoa, kỵ binh đặc sắc tại lễ khai mạc.

Chiều 29-5, Ban tổ chức hội thao khu vực I, tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về hội thao quân sự, võ thuật - thể thao Công an nhân dân năm 2026 sắp được tổ chức tại TP Huế.

Theo kế hoạch, hội thao diễn ra từ ngày 4 đến 11-6, quy tụ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật, 18 đội tuyển thể thao với gần 3.000 vận động viên, cùng lực lượng phục vụ, trọng tài, các đơn vị biểu diễn trực thuộc Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an TP Huế thông tin về hội thao.

Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của hội thao năm nay là bên cạnh các nội dung truyền thống, Ban tổ chức đã bổ sung nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu chiến đấu thực tế của lực lượng như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 6-6 tại quảng trường Ngọ Môn. Khán giả sẽ được chứng kiến những màn biểu diễn đặc sắc của lực lượng CAND như quân nhạc, võ thuật, khí công, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô, kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các lưu học sinh Lào đang học tập tại TP Huế. Khép lại lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút, góp phần quảng bá hình ảnh một TP Huế thân thiện, an toàn, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết hội thao diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026).