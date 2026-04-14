700 học sinh hội tụ tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ IV 14/04/2026 10:27

(PLO)- Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của 730 học sinh là vận động viên đến từ các địa phương trên cả nước.

Sáng 14-4, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cùng đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các trọng tài, huấn luyện viên và đông đảo vận động viên học sinh trên cả nước.

Đánh giá thực chất công tác dạy và học GDQP&AN

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định hội thao là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào giảng dạy và học tập môn GDQP&AN tại các cơ sở giáo dục.

Hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học thực tế mà còn là cơ sở để phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thông qua hội thao, ngành giáo dục sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp căn cơ để tiếp tục nâng cao chất lượng môn học này trong những năm tiếp theo.

Để hội thao diễn ra thành công, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, các đơn vị rà soát kỹ lưỡng các khâu từ nơi ăn nghỉ, y tế đến điều kiện thao trường; tổ chức điều hành thi đấu đảm bảo tính công tâm, khách quan và khoa học.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng và có nội dung bắn đạn thật, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và khí tài. Ngoài ra, các vận động viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực.

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh: "Đây không phải một cuộc thi thuần túy mà là một ngày hội thao diễn kiến thức, kỹ năng GDQP&AN. Ý nghĩa của thao diễn là trình bày năng lực, phẩm chất và sự hiểu biết về quốc phòng, an ninh trên tinh thần khí thế và vui vẻ".

Môi trường rèn luyện thực tiễn và thắt chặt tình đoàn kết

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ TP.HCM vinh dự được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao trọng trách đơn vị đăng cai tổ chức Hội thao GDQP&AN của học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026. Sự kiện là dịp để thành phố khẳng định trách nhiệm trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Hội thao có sự tham gia của 250 cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, huấn luyện viên và 730 học sinh là vận động viên đến từ các địa phương trên cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh GDQP&AN đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ nhà trường.

Ông Cường cho hay hội thao lần này là một sự kiện quan trọng, không chỉ là hoạt động thi đấu thể chất mà còn là môi trường giáo dục thực tiễn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, tác phong kỷ luật và ý chí vượt khó. Và trên hết, hội thao góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và bản lĩnh của thế hệ trẻ hiện nay.

Đây cũng là nhịp cầu để các địa phương, cơ sở giáo dục, các em học sinh trong cả nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng GDQP&AN trong giai đoạn mới.

Thông qua hội thao, TP.HCM mong muốn giới thiệu đến đại biểu và các em học sinh về hình ảnh một "siêu đô thị" hiện đại, nghĩa tình với hệ thống giáo dục và hạ tầng dịch vụ công bộ.

Thành phố tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên, Hội thao GDQP&AN toàn quốc lần thứ IV sẽ thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè cả nước.