Vụ nghi ngộ độc tại trường Bình Quới Tây: Các trường lân cận đồng loạt dừng bữa ăn bán trú 13/04/2026 16:45

(PLO)- Sử dụng chung đơn vị cung cấp suất ăn với Trường Tiểu học Bình Quới Tây, một số trường học tại TP.HCM đã tạm dừng bữa ăn bán trú từ hôm nay (13-4) để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sự cố nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) khiến hơn 200 học sinh phải nhập viện.

Vì cùng sử dụng nguồn thực phẩm từ một đơn vị cung cấp (chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất vận chuyển HP), nhiều trường học lân cận đã chủ động tạm ngưng bữa ăn bán trú từ ngày hôm nay (13-4) cho đến khi có kết quả kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đón con về giữa trưa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chờ kết quả chính thức mới tổ chức bán trú lại

Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) đã phát đi thông báo tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 13-4. Thời gian tổ chức lại sẽ được quyết định khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức về đơn vị cung cấp suất ăn.

Trong thời gian này, trường vẫn tổ chức dạy học theo thời khóa biểu nên mong phụ huynh sắp xếp thời gian đưa đón. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng theo quy định.

Trao đổi với PLO, ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận đơn vị đang dùng chung nhà cung cấp suất ăn với Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Ngay khi nắm thông tin sự cố, trường đã chủ động thông báo dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Học sinh Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định trong một hoạt động. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Hiện trường có gần 300 học sinh đăng ký ăn bán trú trên tổng số hơn 1.000 em. "Trong khi chờ kết luận về nguyên nhân sự việc, lại đang mùa nắng nóng gay gắt, nhà trường nhận thấy tạm dừng bán trú là phương án an toàn nhất" - ông Thảo chia sẻ.

Tương tự, Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới) cũng tạm dừng bữa ăn bán trú từ hôm nay. Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh nghỉ trưa nếu gia đình chưa kịp đón.

Bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa cho biết trường đã thông báo cho phụ huynh từ tối 12-4.

Trường hiện có 527 trên tổng số 956 học sinh đăng ký ăn bán trú với mức giá 37.000 đồng/suất.

Theo bà Thủy, trước đó trường thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra đột xuất bếp ăn và ghi nhận đơn vị thực hiện tốt. Tuy nhiên, sự thận trọng là cần thiết.

Trong ngày đầu tạm dừng, 178 học sinh đã được phụ huynh chuẩn bị cơm riêng mang theo và các em vẫn được nghỉ ngơi tại phòng bán trú có máy lạnh.

"Chiều nay, nhà trường tổ chức họp với phụ huynh, chính quyền địa phương và nhà cung cấp để trưng cầu ý kiến về việc có tiếp tục hợp tác hay không" - bà Thủy nói.

Trường THCS Bình Qưới Tây, phường Bình Qưới cũng vừa có thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 14-4. Theo thông báo, qua việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, trường quyết định ngừng phục vụ bán trú. Phụ huynh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con đem theo. Trường sẽ tổ chức cho học sinh bán trú ngủ tại trường trong thời gian này. Để dễ quản lý, phụ huynh sẽ đăng ký trên link, hạn chót đăng ký 8 giờ sáng ngày 14-4. Sau thời gian trên, nếu phụ huynh muốn bổ sung thì báo giáo viên chủ nhiệm.

Tạo điều kiện để phụ huynh đón con về

Trong khi đó, Trường Tiểu học Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây) đã họp với phụ huynh và thống nhất vẫn tổ chức bán trú trong thời gian chờ kết luận. Tuy nhiên, trường tạo điều kiện để phụ huynh có thể đón học sinh về lúc 10 giờ 30 phút và đưa trở lại trường lúc 13 giờ 30 phút để học buổi chiều.

Tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, sáng nay ghi nhận có 799 học sinh đi học (vắng 107 em). Trước đó, vào thứ Sáu (ngày 10-4) có 686 em đi học (vắng 220 em).

Ngôi trường này đã tạm dừng bán trú từ ngày 8-4. Phụ huynh sẽ đón con về ăn trưa và quay lại trường vào đầu giờ chiều.

Cơ quan chức năng cho biết trong ngày hôm nay hoặc ngày mai (14-4) sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn bán trú học sinh đã ăn trong các ngày 7 và 8-4-2026.

Như PLO đã đưa tin, vào sáng 8-4, hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy.

Ngày 13-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây là Salmonella enteritidis.

Theo đó, tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) triển khai đã xác định tác nhân gây bệnh là Salmonella enteritidis.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM, có 202 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm 39 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh.

Đến 8 giờ sáng ngày 13-4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, đều trong tình trạng ổn định.