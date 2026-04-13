Tìm ra tác nhân vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM 13/04/2026 15:01

Ngày 13-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây là Salmonella enteritidis.

Theo đó, tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) triển khai đã xác định tác nhân gây bệnh là Salmonella enteritidis.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM, có 202 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm 39 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh.

1 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: BVCC

Đến 8 giờ sáng ngày 13-4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, đều trong tình trạng ổn định.

Kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.

Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật, có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Salmonella enteritidis là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. (Ảnh minh họa: Internet)

Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng; nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín.

Cùng với đó, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo; sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Đồng thời, chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.