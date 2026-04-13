Phát hiện 24 ca não mô cầu, đã có 4 người tử vong 13/04/2026 11:00

(PLO)- Số ca mắc não mô cầu có xu hướng gia tăng, trong đó ghi nhận nhiều trẻ em dưới 15 tuổi mắc bệnh và đã có những trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 13-4, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 24 trường hợp mắc não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, nhóm tuổi mắc bệnh tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 15 tuổi, chiếm tới 46% tổng số trường hợp.

Mặc dù các ca bệnh chỉ ghi nhận rải rác trong cộng đồng và chưa hình thành các ổ dịch tập trung, Bộ Y tế nhận định số ca mắc đang có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm chỉ ghi nhận 14 trường hợp. Tình hình này cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Số ca mắc não mô cầu có xu hướng gia tăng. (Ảnh minh hoạ)

Bệnh do não mô cầu được xác định là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Con đường lây truyền chủ yếu của bệnh là thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, hầu và họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng bệnh.

Đây là loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm với đặc điểm diễn biến rất nhanh, có khả năng gây ra các thể bệnh nặng như viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại những hậu quả nặng nề về sức khỏe cho người bệnh như điếc, liệt hoặc chậm phát triển tinh thần.

Để chủ động ứng phó và phòng chống bệnh hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Mỗi người cần duy trì thói quen vệ sinh tốt như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn chuyên dụng.

Việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như trên các phương tiện giao thông là cần thiết, đồng thời hạn chế tối đa tiếp xúc với người đang mắc bệnh.

Bên cạnh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc và học tập cũng cần được chú trọng thông qua tăng cường thông khí, lau sạch các bề mặt và dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như tay nắm cửa, mặt bàn hay đồ chơi bằng các chất tẩy rửa thông thường.

Song song với các biện pháp vệ sinh, người dân được khuyến khích duy trì chế độ ăn uống đủ chất và rèn luyện thân thể nhằm nâng cao sức đề kháng. Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng hoặc nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa sống còn trong hạn chế các biến chứng nặng và giảm thiểu nguy cơ tử vong.