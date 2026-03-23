Sức khỏe bệnh nhi mắc viêm não mô cầu liên quan đến ổ dịch tại Phú Quốc 23/03/2026 15:48

(PLO)- Sức khoẻ bệnh nhi mắc viêm não mô cầu liên quan đến ổ dịch tại Phú Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện đã ổn định, cải thiện tích cực.

Ngày 23-3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) cho biết vừa qua khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc Trẻ em thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi mắc viêm não mô cầu liên quan đến ổ dịch tại Phú Quốc.

Bệnh nhi là LTYV (11 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng điển hình của nhiễm não mô cầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói và sự xuất hiện của các ban xuất huyết hình "bản đồ" đặc trưng với mảng da sậm màu, hoại tử ở trung tâm.

Bệnh nhi mắc viêm não mô cầu đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: BVCC

Qua khai thác dịch tễ ghi nhận bệnh nhi đến từ Phú Quốc và từng tiếp xúc gần với một bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nghi nhiễm loại vi khuẩn này.

Kết quả xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy đã xác nhận bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B, dẫn đến chẩn đoán xác định là nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời ngay trong "thời điểm vàng" sau khi bệnh khởi phát nhanh chỉ trong vòng 12 giờ, em đã tránh được các biến chứng tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định rõ rệt, hết sốt, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu cũng như dịch não tủy đều cải thiện tích cực.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, nhiễm não mô cầu là bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh.

Trước tình hình này, ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp. Những đối tượng này cần thực hiện uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ.

Cụ thể, người lớn và trẻ em trên 12 tuổi có thể sử dụng một liều duy nhất 500mg Ciprofloxacin. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, liều dự phòng được khuyến nghị là 10mg Azithromycin trên mỗi kg cân nặng, và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng có thể sử dụng Azithromycin với liều duy nhất 500mg.

Song song với việc dùng thuốc, việc theo dõi sát sao các dấu hiệu như sốt, đau đầu hoặc nổi ban là vô cùng quan trọng để có thể đi khám và xử lý kịp thời, đồng thời người dân bắt buộc phải khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Để phòng bệnh một cách chủ động và hiệu quả nhất, tiêm ngừa vaccine vẫn là giải pháp hàng đầu.

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang cung cấp đầy đủ hai loại vaccine phòng não mô cầu bao gồm nhóm A, C, Y, W và nhóm B. Vì mỗi loại vaccine chỉ có tác dụng bảo vệ đối với các chủng nhất định, người dân được khuyến khích tiêm đúng và đủ cả hai loại để đảm bảo sự bảo vệ toàn diện nhất cho bản thân và cộng đồng trước một căn bệnh có diễn tiến nhanh và khó lường.