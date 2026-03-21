Phú Quốc: Thêm 1 bệnh nhi nhiễm viêm não mô cầu là bạn học của trường hợp tử vong 21/03/2026 20:24

(PLO)- Liên quan đến ca tử vong do viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc, cơ quan chức năng An Giang vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi mắc bệnh, là bạn học cùng lớp với bệnh nhi này.

Tối 21-3, Sở Y tế tỉnh An Giang phát đi thông cáo báo chí thông tin về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc.

Cụ thể, sáng 16-3, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc có tiếp nhận khám, điều trị một bệnh nhân nữ (11 tuổi, sống tại khu phố 10, đặc khu Phú Quốc). Em này nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nổi ban toàn thân, tiền sử tiêm ngừa không rõ.

Một học sinh 11 tuổi tại đặc khu Phú Quốc tử vong và được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu Type B; qua theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh do não mô cầu. Ảnh: CHÂU ANH

Qua tìm hiểu, trong vòng hai tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân chỉ đi học rồi về nhà, chưa ghi nhận thông tin tiếp xúc với người mắc bệnh viêm não mô cầu trước đó hoặc từ những người xung quanh. Qua thăm, khám và lấy mẫu xét nghiệm, TTYT Phú Quốc chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh viêm não mô cầu. Từ đó, xử trí chống sốc và điều trị nhiễm trùng theo phác đồ của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do bệnh diễn biến nhanh, bệnh cảnh lâm sàng thể tối cấp và thời gian nhập viện trễ, bệnh nhân được tiên lượng nặng và khả năng tử vong cao. Sau khi được giải thích, gia đình xin cho bệnh nhân về vào lúc 15 giờ cùng ngày và đã tử vong.

Trước tình hình đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ TTYT Phú Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý trường hợp mắc viêm não mô cầu tản phát. Theo đó, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe và hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Mặt khác, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

“Qua công tác theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh do não mô cầu. Hiện bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt” - Thông cáo của Sở Y tế An Giang nêu.

Trong Thông cáo, Sở y tế An Giang cũng cho biết các học sinh khác và giáo viên từng tiếp xúc đang được theo dõi sức khoẻ tại Phú Quốc, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, chưa ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khác trong gia đình và khu vực sinh sống của bệnh nhân đã tử vong.

Sở Y tế An Giang cũng đã đề nghị hỗ trợ nhân lực từ cơ quan chuyên môn tuyến trên nhằm tăng cường và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian sắp tới trước tình hình diễn biến của bệnh viêm não mô cầu.