Phú Quốc: Thêm 1 bệnh nhi nhiễm viêm não mô cầu là bạn học của trường hợp tử vong

Tối 21-3, Sở Y tế tỉnh An Giang phát đi thông cáo báo chí thông tin về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc.
Cụ thể, sáng 16-3, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc có tiếp nhận khám, điều trị một bệnh nhân nữ (11 tuổi, sống tại khu phố 10, đặc khu Phú Quốc). Em này nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nổi ban toàn thân, tiền sử tiêm ngừa không rõ.
Qua tìm hiểu, trong vòng hai tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân chỉ đi học rồi về nhà, chưa ghi nhận thông tin tiếp xúc với người mắc bệnh viêm não mô cầu trước đó hoặc từ những người xung quanh. Qua thăm, khám và lấy mẫu xét nghiệm, TTYT Phú Quốc chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh viêm não mô cầu. Từ đó, xử trí chống sốc và điều trị nhiễm trùng theo phác đồ của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, do bệnh diễn biến nhanh, bệnh cảnh lâm sàng thể tối cấp và thời gian nhập viện trễ, bệnh nhân được tiên lượng nặng và khả năng tử vong cao. Sau khi được giải thích, gia đình xin cho bệnh nhân về vào lúc 15 giờ cùng ngày và đã tử vong.
Trước tình hình đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ TTYT Phú Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý trường hợp mắc viêm não mô cầu tản phát. Theo đó, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe và hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Mặt khác, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
“Qua công tác theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh do não mô cầu. Hiện bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt” - Thông cáo của Sở Y tế An Giang nêu.
Trong Thông cáo, Sở y tế An Giang cũng cho biết các học sinh khác và giáo viên từng tiếp xúc đang được theo dõi sức khoẻ tại Phú Quốc, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, chưa ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khác trong gia đình và khu vực sinh sống của bệnh nhân đã tử vong.
Sở Y tế An Giang cũng đã đề nghị hỗ trợ nhân lực từ cơ quan chuyên môn tuyến trên nhằm tăng cường và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian sắp tới trước tình hình diễn biến của bệnh viêm não mô cầu.
Những dấu hiệu nhận biết bệnh viêm não mô cầu
Bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi khuẩn gây ra, lây truyền qua đường hô hấp, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người; người mắc bệnh có thể để lại di chứng thần kinh với tỉ lệ 10-20%, tỉ lệ tử vong từ 8-15%.
Tại Việt Nam, viêm não mô cầu là bệnh lưu hành rải rác tại nhiều địa phương, thường gặp vào mùa đông - xuân. Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh gồm: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cổ cứng, mệt mỏi, lơ mơ. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn.
Để phòng và điều trị bệnh, người dân cần hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học tập và làm việc bằng xà phòng; súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường.
Ngoài ra, bà con cũng nên đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp; ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập nâng cao thể trạng. Đồng thời, thực hiện thông khí cho nhà ở, nơi làm việc hàng ngày. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.