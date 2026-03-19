Theo dõi sức khỏe 70 người tiếp xúc ca tử vong do não mô cầu tại Phú Quốc 19/03/2026 17:19

(PLO)- Một học sinh 11 tuổi tại đặc khu Phú Quốc vừa tử vong và được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu Type B và Sở Y tế tỉnh An Giang đã lập danh sách theo dõi sức khỏe hàng chục người tiếp xúc.

Sở Y tế tỉnh An Giang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế về trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc. Bệnh nhân là em THNY (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Dương Đông 4), nhập viện sáng 16-3 và tử vong trên đường từ bệnh viện về nhà trong cùng ngày.

Theo lời người nhà, khoảng 9 tiếng trước khi nhập viện, em Y bị sốt, mệt mỏi, đau đầu. Gia đình cho rằng đây là sốt thông thường nên không xử trí. Đến khi em phát sốt nặng, nổi ban khắp người và tím tái khó thở mới đưa đến bệnh viện.

Một học sinh 11 tuổi tại đặc khu Phú Quốc vừa tử vong và được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu Type B. Ảnh: CHÂU ANH

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh nhưng da nổi bông tím khắp người, xung huyết kết mạc, than mệt và đau bụng, mạch nhanh nhẹ khó bắt. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế Phú Quốc để chống sốc và điều trị nhiễm trùng theo phác đồ của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do bệnh diễn biến quá nhanh và nhập viện trễ, tình trạng chuyển biến nặng. Sau khi được giải thích, gia đình xin cho bệnh nhân về vào lúc 15 giờ cùng ngày. Em đã ngưng tim trên đường về nhà.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh An Giang nêu: "Bệnh nhân được lấy mẫu máu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Type B)".

Điều tra dịch tễ cho thấy trong hai tuần trước khi phát bệnh, em Y không rời khỏi đặc khu Phú Quốc, chỉ đi học rồi về nhà. Lực lượng y tế đã lập danh sách theo dõi sức khỏe 34 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và 36 học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm của em Y.

Cơ quan chức năng đã tổ chức phun khử khuẩn khu nhà trọ, lớp học và các khu vực khám chữa bệnh liên quan. Những người tiếp xúc gần được khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong thời gian theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế tỉnh An Giang nhận định đây là ca bệnh đơn lẻ, chưa phát hiện nguồn lây và chưa ghi nhận thêm ca bệnh tương tự trong cộng đồng. Đơn vị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành phối hợp phòng chống dịch. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ chuyên môn để đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và phát triển du lịch tại đặc khu.