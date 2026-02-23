Nguyên nhân sân bay Phú Quốc đón lượng khách cao chưa từng có 23/02/2026 15:09

(PLO)- Sân bay Phú Quốc ghi nhận sản lượng chuyến bay và hành khách cao nhất từ trước đến nay; đây cũng là đợt thử tải quy mô lớn đầu tiên kể từ khi cảng được chuyển giao vận hành cho Sun Group.

Ngày 23-2, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, sân bay phục vụ 767 chuyến bay, tương đương 1.534 lượt hạ, cất cánh. Trong đó có 371 chuyến bay nội địa và 396 chuyến bay quốc tế. Tổng sản lượng chuyến bay tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025.

Tổng lượng hành khách đạt 260.473 lượt. Khách nội địa đạt 116.830 lượt, khách quốc tế đạt 143.643 lượt. Tổng sản lượng hành khách tăng 37% so với năm trước.

Đáng chú ý, ngày 22-2 (Mùng 6 Tết) ghi nhận mức đỉnh chưa từng có với 188 lượt hạ, cất cánh và hơn 33.000 lượt khách.

Theo đại diện cảng, đây là kỳ Tết có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012. Đồng thời, đây cũng là đợt thử tải quy mô lớn đầu tiên sau khi cảng được chuyển giao vận hành từ ACV sang Tập đoàn Sun Group.

Sân bay Phú Quốc đang được vận hành bởi Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời. Ảnh: N.NA

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết đơn vị đã chuẩn bị từ sớm cho giai đoạn cao điểm. Ngay trước Tết, cảng xây dựng nhiều phương án khai thác theo từng kịch bản sản lượng.

“Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng, không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ” - ông Quân nói.

Trong bối cảnh sản lượng chuyến bay tăng 46%, đại diện đơn vị vận hành cho rằng yếu tố quyết định không chỉ nằm ở nội lực của cảng mà còn ở sự phối hợp giữa các lực lượng hoạt động tại đây, từ an ninh, hàng không, phục vụ mặt đất đến các hãng bay.

Song song với điều hành nhân sự, cảng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hệ thống Wi-Fi được phủ toàn bộ nhà ga. Tín hiệu 4G, 5G được tăng cường. Màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được bổ sung, tối ưu giao diện nhằm giúp hành khách dễ theo dõi.

Từ đầu năm 2026, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay được triển khai. Giải pháp này góp phần giảm ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù lượng khách tăng mạnh nhưng tình trạng quá tải cục bộ không kéo dài. Các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và trả hành lý được tăng cường nhân sự.

“Gia đình tôi về Hà Nội sau kỳ nghỉ. Sân bay khá đông nhưng thủ tục nhanh, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Không gian sạch sẽ, có không khí Tết nên cảm giác rất dễ chịu” - chị Minh Anh, hành khách trên chuyến bay chiều mùng 5 Tết, chia sẻ.

Theo đại diện cảng, kết quả trên cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Phú Quốc. Đồng thời, đây cũng là phép thử cho năng lực điều hành trong bối cảnh sản lượng tăng trưởng đột biến.