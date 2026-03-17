Chủ tịch UBND TP.HCM: phải đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 2 17/03/2026 18:48

(PLO)- Dự án Vành đai 2 TP.HCM hiện đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã đi kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM (đoạn 3), từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, dài khoảng 2,7 km.

Báo cáo với lãnh đạo TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh nhưng vẫn còn một số vướng mắc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng

Cụ thể, đối với đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) dài khoảng 3,6 km, xây dựng 2 đường song hành mỗi bên rộng 18 m, cùng các hạng mục cầu Đường Xuồng và nút giao Bình Thái, tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỉ đồng.

Hiện đoạn 1 đạt khoảng 76% mặt bằng, hiện đã bàn giao 396/888 trường hợp, tương ứng 36,5 ha. Việc bàn giao mặt bằng được chia thành nhiều đợt, trong đó một phần dự kiến hoàn tất trong tháng 3; các phần còn lại tiếp tục triển khai trong tháng 4 và hoàn tất khu vực nút giao Bình Thái trong quý II-2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM (đoạn 3).

Đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) dài khoảng 2,45 km, được đầu tư xây dựng 2 đường song hành và nút giao khác mức 3 tầng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.540 tỉ đồng.

Hiện đoạn 2 đã có 170/262 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt 78%. Ban Giao thông cho biết công tác bàn giao mặt bằng đang được gấp rút triển khai. Các mốc bàn giao dự kiến triển khai từ tháng 3 đến tháng 5 nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính như cầu Rạch Ngang và nút giao với đường Phạm Văn Đồng.



Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2, phấn đấu hoàn tất các mốc quan trọng trong quý II-2026 để phục vụ thi công.

Riêng đoạn 3, dài gần 2,7 km, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, được đầu tư theo hình thức BT với tổng mức hơn 2.700 tỉ đồng. Tuyến đường có lộ giới 67 m, giai đoạn 1 xây dựng 2 đường song hành, mỗi bên rộng 10,5 m.

Đoạn này sẽ được đầu tư nút giao khác mức 3 tầng giữa Vành đai 2 và đường Phạm Văn Đồng với hệ thống cầu vượt gồm nhiều nhánh kết nối. Trong đó, cầu vượt chính trên tuyến Vành đai 2 có bề rộng từ 12,5 m đến 19,5 m, liên thông với các trục đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và khu vực Rạch Ngang.



Bên cạnh đó, các nhánh kết nối phụ cũng được bố trí nhằm tăng khả năng liên kết giao thông với các khu dân cư lân cận, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu Đông TP.HCM.

Phát biểu tại công trường, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn tất công tác thẩm định giá và ký quyết định giao đất trong tháng 3.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức giao đất phục vụ thi công



Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, việc xử lý sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.