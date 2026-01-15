Gần 1 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng Vành đai 2 TP.HCM ra sao? 15/01/2026 14:42

(PLO)- Dự án Vành đai 2 TP.HCM đã thu hồi và bàn giao trên 70% diện tích mặt bằng, song vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Thủ Đức vừa có báo cáo gửi Sở NN&MT TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Vành đai 2 TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện sau khi dự án đã chính thức khởi công gần một tháng (từ ngày 19-12-2025), đối với hai đoạn tuyến gồm: đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2).

Đối với đoạn 1, chiều dài tuyến là 3,578 km (bao gồm nút giao Bình Thái), với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 47,66 ha. Toàn tuyến có 888 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 870 hộ dân và 18 tổ chức. Đến ngày 14-1, Ban Bồi thường GPMB đã thực hiện chi trả cho 745 trường hợp, với tổng số tiền hơn 5.230 tỉ đồng.

Về công tác bàn giao mặt bằng, đã tiếp nhận mặt bằng của 346/888 trường hợp, tương ứng diện tích 18,38 ha.

Ngoài ra, trong phạm vi dự án có 17,29 ha là đất đường đi, sông rạch không thuộc diện bồi thường. Như vậy, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi đạt 35,67 ha trên tổng số 47,66 ha, tương đương 74,84% diện tích toàn dự án.

Ban Bồi thường GPMB TP Thủ Đức kiến nghị UBND các phường Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Thủ Đức tăng cường vận động các hộ dân đã được công bố quyết định bố trí tái định cư sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đất nông nghiệp và đất ở bị giải tỏa một phần nhưng chưa bàn giao, ưu tiên đoạn tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79.

Một số mặt bằng đã giải tỏa.

Đối với đoạn 2, tuyến có chiều dài 2,446 km, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 13,49 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 262, trong đó có 253 hộ dân và 9 tổ chức, tập trung trên địa bàn phường Thủ Đức. Đến ngày 14-1, đã chi trả bồi thường cho 217 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1.470 tỉ đồng.

Về bàn giao mặt bằng đoạn 2, Ban đã tiếp nhận 160/262 trường hợp, với diện tích bàn giao 7,76 ha. Ngoài ra, dự án có 2,2 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường. Tổng diện tích đất đã thu hồi đạt 9,96 ha/13,49 ha, chiếm 73,83% diện tích toàn đoạn tuyến.

Ban Bồi thường GPMB đề nghị UBND phường Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp đã có quyết định bố trí tái định cư; đồng thời triển khai các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đất nông nghiệp và đất ở giải tỏa một phần chưa bàn giao, ưu tiên khu vực từ tiếp giáp nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.

Liên quan đến công tác thu hồi mặt bằng dự án Lavita Charm nằm trong ranh dự án Vành đai 2 (đoạn 1), đối với diện tích 4.106,1 m² thuộc dự án chung cư cao tầng Lavita Charm, qua kiểm tra hiện trạng cho thấy trong ranh dự án Vành đai 2 có tuyến đường nhánh kết nối vào khu chung cư.

Phía doanh nghiệp cho rằng ranh dự án ảnh hưởng đến kết cấu tầng hầm và hệ thống giao thông nội bộ phục vụ công tác PCCC, nên đến nay chưa bàn giao mặt bằng. Trước tình hình này, Ban đã báo cáo Sở NN&MT TP.HCM xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.