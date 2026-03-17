TP.HCM yêu cầu khẩn trương triển khai dự án cầu Cần Giờ 17/03/2026 07:56

(PLO)- TP.HCM yêu cầu đơn vị đề xuất dự án cầu Cần Giờ và các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung công việc nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án cầu Cần Giờ.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai dự án. Từ đó, làm cơ sở để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật. Kế hoạch này bao gồm chi tiết công việc, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai dự án cầu Cần Giờ.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các nội dung trong kế hoạch phù hợp quy định hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt là việc triển khai dự án theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.



Bên cạnh đó là tham mưu phương thức thanh toán, thủ tục liên quan đến quỹ đất dự kiến để thanh toán cho dự án nếu có.

UBND TP đề nghị đơn vị đề xuất tham gia dự án - Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Cần Giờ cùng các sở ngành khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo phân công tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.