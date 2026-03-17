TP.HCM yêu cầu khẩn trương triển khai dự án cầu Cần Giờ.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai dự án. Từ đó, làm cơ sở để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật. Kế hoạch này bao gồm chi tiết công việc, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai dự án cầu Cần Giờ.
Sở Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các nội dung trong kế hoạch phù hợp quy định hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt là việc triển khai dự án theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.
Bên cạnh đó là tham mưu phương thức thanh toán, thủ tục liên quan đến quỹ đất dự kiến để thanh toán cho dự án nếu có.
UBND TP đề nghị đơn vị đề xuất tham gia dự án - Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Cần Giờ cùng các sở ngành khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo phân công tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
Ngày 15-1-2026, TP.HCM tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ, công trình hạ tầng giao thông chiến lược mở ra không gian phát triển mới về phía biển.
Dự án được xác định là một dự án chiến lược đặc biệt quan trọng. Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo bước đột phá về kết nối giao thông, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho toàn vùng.
Cầu có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ.