Du khách đổ bộ Cần Giờ check-in lễ hội khinh khí cầu: 'Thiên đường xanh' bùng nổ sắc xuân 07/02/2026 20:28

(PLO)- Chiều 7-2 (nhằm 20 tháng Chạp), không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã sớm "bùng nổ" tại huyện biển Cần Giờ. Hàng ngàn du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ về siêu quần thể Vinhomes Green Paradise để chứng kiến thời khắc kích hoạt chuỗi sự kiện "Lễ hội trong lễ hội".

Video: Du khách đổ bộ Cần Giờ check-in lễ hội khinh khí cầu: "Thiên đường xanh" bùng nổ sắc xuân

Chuỗi hành trình vui chơi giải trí tại Cần Giờ sẽ kéo dài xuyên suốt đến hết ngày 28-2-2026 (tức 12 tháng Giêng), hứa hẹn biến Cần Giờ thành tâm điểm du lịch phía Nam.

Ban tổ chức đã kỳ công kiến tạo một "cuộc hội ngộ Bắc - Nam" đầy ý nghĩa. Theo đó, 300 gốc đào phai cánh kép được vận chuyển thần tốc từ miền Bắc và 300 gốc mai vàng rực rỡ tuyển chọn từ các nhà vườn miền Nam đã được đưa về tụ hội. Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên một lễ hội xuân tại phía Nam đưa vào trình diễn đồng loạt 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn và trình diễn dù lượn với đủ sắc màu rực rỡ, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Bên cạnh yếu tố hiện đại, phần "Hội" tại Vinhomes Green Paradise vẫn giữ trọn hồn cốt dân tộc với Lễ hội ẩm thực 3 miền. Hàng trăm gian hàng đặc sản, đồ thủ công trong không gian nhà tre mái lá đưa du khách trải nghiệm vị giác dọc dài đất nước. Xen kẽ là các hoạt động văn hóa sôi nổi như cho chữ thư pháp, giã bánh dày, nhảy sạp hay múa lân. Đây là không gian gắn kết gia đình, giúp ông bà tìm lại ký ức và con cháu hiểu thêm về cội nguồn.