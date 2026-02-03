Quảng Ngãi làm phố đi bộ thứ hai quyết tâm đánh thức du lịch đêm 03/02/2026 09:48

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, bờ biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi sẽ có thêm không gian sinh hoạt về đêm. Đó chính là tuyến phố đi bộ kết hợp dịch vụ, ẩm thực dọc đường ven biển, mở ra hướng khai thác mới cho du lịch biển địa phương.

Video: Mở phố đi bộ dọc bờ biển đẹp nhất Quảng Ngãi.

800 m phố đi bộ dọc bờ biển

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết xã đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyến đường đi bộ kết hợp dịch vụ, ẩm thực Mỹ Khê nhằm hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng về đêm, tạo điểm nhấn du lịch mới trong dịp Tết và thời gian tới.

Tuyến phố đi bộ có chiều dài 800 m, dọc theo bờ biển.

Theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ Mỹ Khê nằm ở phía Bắc bãi biển, dài khoảng 800 m, kéo dài từ khu sân khấu quảng trường đến ngã ba Tịnh Kỳ cũ, giao với đường Võ Bẩm. Tuyến phố dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 7-2 (tức 20 tháng Chạp), phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách trong dịp Tết.

Khu vực dọc bờ biển là nơi người dân địa phương thường đến vui chơi.

Các khu chức năng trên tuyến phố được bố trí gồm: Khu ẩm thực, đồ uống; khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương; khu giải khát, đồ ăn vặt; khu check-in, biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng. Các hộ kinh doanh được sắp xếp gian hàng theo phân lô của Ban Tổ chức, ưu tiên các mặt hàng đặc sản, sản phẩm địa phương.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ định kỳ tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ vào tối thứ Bảy hằng tháng, với nhiều loại hình như: Âm nhạc acoustic, dân ca, bài chòi, nhảy hiện đại, dân vũ… Các chương trình được tổ chức tại khu vực quảng trường mini trên tuyến đường Mỹ Khê.

Theo kế hoạch, phố đi bộ sẽ kinh doanh nhiều mặt hàng đặc sản của địa phương.

Phố đi bộ Mỹ Khê hoạt động hằng ngày từ 17 giờ đến 22 giờ. Trong khung thời gian này, các phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực tuyến phố, trừ phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ. Khu vực giữ xe được bố trí ở hai đầu tuyến. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm ngặt.

Khai thác lợi thế du lịch biển, thúc đẩy kinh tế ban đêm

Bãi biển Mỹ Khê dài khoảng 7 km, là điểm đến du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi. Thời gian qua, khu vực phía Nam bãi biển chịu ảnh hưởng triều cường, sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã kiến nghị đầu tư kè chống sạt lở để bảo vệ bờ biển.

Bãi biển Mỹ Khê nhìn từ trên cao.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết tuyến phố đi bộ nằm xa khu dân cư nên các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật không ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, đồng thời góp phần kéo dài thời gian vui chơi, lưu trú của du khách.

Biển Mỹ Khê là điểm đến hấp dẫn cho người dân khắp nơi vào mỗi buổi chiều.

Việc hình thành tuyến phố đi bộ nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan biển Mỹ Khê. Đồng thời gắn với các đặc sản địa phương như cá cơm, nước mắm khu vực Tịnh Kỳ cũ. Qua đó thúc đẩy kinh tế dịch vụ, kinh tế ban đêm.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai được triển khai tại Quảng Ngãi trong đầu năm 2026. Trước đó, phố đêm Sông Trà ven bờ nam sông Trà Khúc cũng đã được triển khai.