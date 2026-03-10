Chủ tịch An Giang phê bình các cơ quan chậm phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp 10/03/2026 17:20

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ lập tổ kiểm tra chuyên đề, quán triệt nguyên tắc cái gì không được phải trả lời rõ, cái gì được phải giải quyết ngay cho doanh nghiệp.

Ngày 10-3, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì Hội nghị triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế khu vực II (công nghiệp - Xây dựng) và khu vực III (dịch vụ).

Năm 2026, An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 10,71% và phấn đấu trên 11%. Cụ thể, tỉnh phấn đấu khu vực II tăng 21,52% và khu vực III tăng 11,25%. Trong đó, phấn đấu ngành xây dựng đột phá với mục tiêu tăng 38,43%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm gần 380.000 tỉ đồng. An Giang cũng phấn đấu xuất khẩu đạt kim ngạch 2,67 tỉ USD và mở rộng sang Trung Đông, Nam Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê bình các sở, ngành chậm phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: ANH TRINH

Để hiện thực hóa điều này, tỉnh An Giang dự kiến khởi công hàng loạt dự án năng lượng tái tạo lớn, như nhà máy điện sinh khối An Giang 1 (50 MW), các dự án điện mặt trời tại Giang Thành, An Cư và các cụm công nghiệp Hòa An, Mỹ Phú. Đặc biệt, các công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang được đẩy nhanh tiến độ để giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã thẳng thắn nêu những khó khăn gặp phải trong thực tế; kiến nghị về lộ trình di dời các cụm công nghiệp, sớm hoàn thiện dự án chung cư cho người lao động để ổn định an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh mục tiêu đạt tăng trưởng phải thực chất, trọng tâm là khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành và các địa phương hoàn thành quy hoạch chung, chậm nhất trong tháng 5-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình nghiêm túc các sở, ngành chậm phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp. Sở Nội vụ được giao lập tổ kiểm tra chuyên đề, quán triệt nguyên tắc: "Cái gì không được phải trả lời rõ, cái gì được phải giải quyết ngay".

Liên quan đến cải cách hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị song song với cắt giảm 30% thủ tục hành chính, các đơn vị sẽ triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh" tại Tịnh Biên, Vĩnh Xương, để tối ưu hóa thông quan.

"Các sở, ngành phải chủ động hành động, giải quyết dứt điểm vướng mắc ngay trong tháng 3 này để tạo đà cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, không để tình trạng "có tiền mà không tiêu được" làm rào cản phát triển" - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu.