Binh đoàn 15 xây dựng 'vành đai xanh kinh tế - quốc phòng' nơi phên dậu 26/02/2026 17:16

(PLO)-Trong hành trình 40 năm, Binh đoàn 15 đã xây dựng một “vành đai xanh kinh tế” vững mạnh gắn chặt với “vành đai quốc phòng” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chiều 26-2, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: LK.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đã phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền.

Năm 2025, đã có trên 1.000 tin, bài, phóng sự về Binh đoàn được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương.

Theo Đại tá Khuất Bá Cao, năm 2025 Binh đoàn đạt doanh thu 2.782 tỉ đồng, bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động 9,24 triệu đồng/người/tháng. Mô hình kinh tế - quốc phòng tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược: phát triển kinh tế đi đôi với giữ đất, giữ dân, giữ địa bàn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Binh đoàn tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, đã trao trên 70.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 116 tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và đồng bào các dân tộc trên địa bàn; trao quà của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng gồm 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì ăn liền.

Năm 2025, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Binh đoàn xây dựng 357 ngôi nhà trị giá gần 17 tỉ đồng cho nhân dân và người lao động.

Trong hành trình 40 năm, Binh đoàn đã ký kết và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp với 33 xã của 3 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Các đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với 271 bản, làng trong nước, 4 xã của tỉnh Rattanakiri, Campuchia và 6 bản tại tỉnh Attapeu, Lào.

Binh đoàn đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Bên cạnh diện tích hơn 44.000 ha cao su là cây trồng chủ lực, Binh đoàn đã chủ động đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng hiệu quả và bền vững.

Hiện nay, đơn vị phát triển thêm 300 ha dứa, 73 ha lúa, 12 ha cà phê; duy trì chăn nuôi hơn 1.000 con bò thịt; đồng thời đầu tư sản xuất điện năng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

“Có thể khẳng định, sự phát triển của Binh đoàn 15 không chỉ là phát triển kinh tế thuần túy, mà là quá trình xây dựng một “vành đai xanh kinh tế” gắn chặt với “vành đai quốc phòng” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc; là sự kết tinh giữa ý chí người lính, trách nhiệm chính trị và khát vọng cống hiến cho Tây Nguyên giàu đẹp, ổn định và phát triển bền vững”, Đại tá Đại tá Khuất Bá Cao chia sẻ.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với những thành tích xuất sắc trong những năm qua, tháng 12-2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh đoàn 15 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Binh đoàn 15 và các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai, các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi những kinh nghiệm, nội dung, biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong những năm tới.