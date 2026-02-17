Hải Phòng: Hàng nghìn người đón giao thừa lần đầu tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính 17/02/2026 00:52

(PLO)- Hàng nghìn người dân thành phố Cảng tập trung về Trung tâm Chính trị - Hành chính để cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật và chờ đón pháo hoa báo hiệu năm mới.