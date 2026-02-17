Hải Phòng: Hàng nghìn người đón giao thừa lần đầu tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính

(PLO)- Hàng nghìn người dân thành phố Cảng tập trung về Trung tâm Chính trị - Hành chính để cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật và chờ đón pháo hoa báo hiệu năm mới.
Đêm giao thừa bước sang năm 2026, lần đầu tiên Hải Phòng không tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới và bắn pháo hoa tại quảng trường nhà hát thành phố. Ảnh: NS
Chính vì vậy, tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố, lượng người không đông như mọi năm. Trước khu vực nhà hát, TP Hải Phòng bố trí 2 màn hình lớn để truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, cách đó khoảng 2km. Ảnh: NS
Khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, người dân tập trung chụp ảnh, xem chương trình nghệ thuật và chờ đón pháo hoa. Ảnh: NS
Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới được TP Hải Phòng tổ chức hoành tráng, được xây dựng thành hai trường đoạn rõ nét: Chương I - “Xuân hội tụ - Vang mãi tự hào” và Chương II - “Tết Hải Phòng - Rạng rỡ niềm tin”. Ảnh: NS
Ở chương I, không gian nghệ thuật thiên về chiều sâu truyền thống, gợi mở ký ức về những mùa xuân cách mạng, mùa xuân thống nhất và truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng. Những ca khúc đi cùng năm tháng được lựa chọn như những điểm tựa cảm xúc, nhắc nhớ cội nguồn và bồi đắp niềm tự hào. Trong khi đó, chương II chuyển nhịp sang tinh thần trẻ trung, hiện đại hơn, phản ánh diện mạo một Hải Phòng năng động, hội nhập, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Sự đan xen giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và khát vọng tương lai. Ảnh: NS